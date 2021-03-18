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Hatay'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre... Büyükşehirlerde bombalı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 şüpheli, emniyetin yaptığı operasyonla 'da yakalandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Hatay'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün, "Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik" açıklamasını yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Soylu: Bugün bir terör eylemini daha engelledik BAKAN SOYLU: BUGÜN BİR TERÖR EYLEMİNİ DAHA ENGELLEDİK

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