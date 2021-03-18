Hatay'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 şüpheli, emniyetin yaptığı operasyonla Hatay'da yakalandı.
GÜNDEM AA
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Hatay'da büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün, "Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik" açıklamasını yapmıştı.
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