Hatay'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün, "Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik" açıklamasını yapmıştı.

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