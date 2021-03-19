19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Sabunlarda kimyasal tehlikesi! Hangi sabunu kullanmalıyız?

Sabunlarda kimyasal tehlikesi! Hangi sabunu kullanmalıyız?

nedeniyle el yıkamak hayatımızda daha da önemli hale geldi. Bir günde bazen defalarca elimizi yıkayarak sabun kullanıyoruz. Ama o sabunların bir çoğunda kimyasal maddeler var. Peki en doğal ve en sağlıklı sabunu nasıl seçeceğiz? Detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
Sabunlarda kimyasal tehlikesi! Hangi sabunu kullanmalıyız?

Pandemiyle birlikte hijyen artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Bir günde ellerimizi daha sık yıkar olduk. Ancak günde defalarca kullandığımız o sabunların bir çoğunun içinde kimyasal maddeler yer alıyor. En doğalında bile...

Uzman isim "Kostik var. Biz bunu lavabo açıcı olarak biliyoruz. Bu sabunun içinde ana maddedir, olmazsa olmazıdır." dedi.

İşte sabunların içinde en çok kimyasal madde içeren sıvı sabun. Uzman isim uyarılarda bulunarak, "İçinde çok fazla kimyasal var, SLS var, Parfüm, koruyu madde. Bunların fazlası cilt tahrişi yapar. Tercih eder misiniz derseniz ben bunu tercih etmem derim." ifadelerini kullandı.

Antibakteriyel sabunlar da çok kullanıldığında cilt derisini tahriş ediyor.

Beyaz sabunun içerisine de yine rengini açmak için kimyasal bir madde olan diyoksit katılıyor.

Kimyager doğal sabunların kullanılmasını öneriyor.

Sabunlarda büyük tehlike SABUNLARDA BÜYÜK TEHLİKE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA