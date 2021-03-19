Sabunlarda kimyasal tehlikesi! Hangi sabunu kullanmalıyız?
Koronavirüs nedeniyle el yıkamak hayatımızda daha da önemli hale geldi. Bir günde bazen defalarca elimizi yıkayarak sabun kullanıyoruz. Ama o sabunların bir çoğunda kimyasal maddeler var. Peki en doğal ve en sağlıklı sabunu nasıl seçeceğiz? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Pandemiyle birlikte hijyen artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Bir günde ellerimizi daha sık yıkar olduk. Ancak günde defalarca kullandığımız o sabunların bir çoğunun içinde kimyasal maddeler yer alıyor. En doğalında bile...
Uzman isim "Kostik var. Biz bunu lavabo açıcı olarak biliyoruz. Bu sabunun içinde ana maddedir, olmazsa olmazıdır." dedi.
İşte sabunların içinde en çok kimyasal madde içeren sıvı sabun. Uzman isim uyarılarda bulunarak, "İçinde çok fazla kimyasal var, SLS var, Parfüm, koruyu madde. Bunların fazlası cilt tahrişi yapar. Tercih eder misiniz derseniz ben bunu tercih etmem derim." ifadelerini kullandı.
Antibakteriyel sabunlar da çok kullanıldığında cilt derisini tahriş ediyor.
Beyaz sabunun içerisine de yine rengini açmak için kimyasal bir madde olan titanyum diyoksit katılıyor.
Kimyager Fatih Küçükuysal doğal sabunların kullanılmasını öneriyor.