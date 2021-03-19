Sabunlarda kimyasal tehlikesi! Hangi sabunu kullanmalıyız?

İşte sabunların içinde en çok kimyasal madde içeren sıvı sabun. Uzman isim uyarılarda bulunarak, "İçinde çok fazla kimyasal var, SLS var, Parfüm, koruyu madde. Bunların fazlası cilt tahrişi yapar. Tercih eder misiniz derseniz ben bunu tercih etmem derim." ifadelerini kullandı.