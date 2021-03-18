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HDP'nin kapatılmasının siyasi yansımaları nasıl olacak? HDP'nin oyları seçimleri nasıl etkileyecek? İhsan Aktaş A Haber'de yorumladı

'ye yönelik açılan davasının yankıları sürerken Araştırmacı-Yazar konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aktaş çözüm sürecinde HDP'nin büyük hatalar yaptığını belirtirken partinin kapatılmasına hukukun bakışının merkeze alınması gerektiğini ifade etti. Aktaş ayrıca HDP'nin kapatılması siyasi yansımaları nasıl olacak? HDP'nin oyları seçimleri nasıl etkileyecek? sorularını da canlı yayında yanıtladı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Araştırmacı Yazar 'nin kapatılmasına ilişkin açılan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HDP ÇÖZÜM SÜRECİNDE HATA YAPTI

tarafından başlatılan çözüm sürecinin güneydoğuda yaşayan insanlarda birlik içinde yaşanabileceği hissiyatını oluşturduğunu dile getiren Aktaş, HDP'nin çözüm sürecinde yaptığı hatalara da sözlerinde yer verdi.

MERKEZ ALINMASI GEREKEN HUKUKUN FİKRİ

Çözüm sürecinde silah bırakmak yerine faal bir şekilde eylemler yapıldığını belirten Aktaş, HDP'nin kapatılmasına ilişkin merkeze alınması gereken fikrin hukukun bu olaya bakışı olması gerektiğini vurguladı.

SEÇİMLERİ NASIL ETKİLER?

HDP'nin kapatılmasının siyasal yansımalarına da değinen Aktaş, seçim döneminde büyük bir dalgalanmanın olmayacağını da ifade etti. ve 'nin HDP'nin olduğu bölgelerde oyu olmadığını belirten Aktaş, bu durumun ilginç olacağını ifade etti.

HDP'ye neden kapatma davası açıldı? HDP'YE NEDEN KAPATMA DAVASI AÇILDI?

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