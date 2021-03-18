SEÇİMLERİ NASIL ETKİLER?

HDP'nin kapatılmasının siyasal yansımalarına da değinen Aktaş, seçim döneminde büyük bir dalgalanmanın olmayacağını da ifade etti. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'nin olduğu bölgelerde oyu olmadığını belirten Aktaş, bu durumun ilginç olacağını ifade etti.