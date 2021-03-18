HDP'nin kapatılmasının siyasi yansımaları nasıl olacak? HDP'nin oyları seçimleri nasıl etkileyecek? İhsan Aktaş A Haber'de yorumladı
HDP'ye yönelik açılan kapatma davasının yankıları sürerken Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aktaş çözüm sürecinde HDP'nin büyük hatalar yaptığını belirtirken partinin kapatılmasına hukukun bakışının merkeze alınması gerektiğini ifade etti. Aktaş ayrıca HDP'nin kapatılması siyasi yansımaları nasıl olacak? HDP'nin oyları seçimleri nasıl etkileyecek? sorularını da canlı yayında yanıtladı.
Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan dava hakkında değerlendirmelerde bulundu.
HDP ÇÖZÜM SÜRECİNDE HATA YAPTI
AK Parti tarafından başlatılan çözüm sürecinin güneydoğuda yaşayan insanlarda birlik içinde yaşanabileceği hissiyatını oluşturduğunu dile getiren Aktaş, HDP'nin çözüm sürecinde yaptığı hatalara da sözlerinde yer verdi.
MERKEZ ALINMASI GEREKEN HUKUKUN FİKRİ
Çözüm sürecinde silah bırakmak yerine faal bir şekilde eylemler yapıldığını belirten Aktaş, HDP'nin kapatılmasına ilişkin merkeze alınması gereken fikrin hukukun bu olaya bakışı olması gerektiğini vurguladı.
SEÇİMLERİ NASIL ETKİLER?
HDP'nin kapatılmasının siyasal yansımalarına da değinen Aktaş, seçim döneminde büyük bir dalgalanmanın olmayacağını da ifade etti. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'nin olduğu bölgelerde oyu olmadığını belirten Aktaş, bu durumun ilginç olacağını ifade etti.