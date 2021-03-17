Adil Öksüz kuzeni Ali Öksüz'ü Milli İstihbarat Teşkilatı'na sızdırmış! Alçak planları ifşa oldu

Ali Öksüz bu kapsamda yargılandı. Hatta yargılanma sürecinde 3 defa Adil Öksüz ile görüştüğü ortaya çıktı. Başta bu görüşmeleri inkar etti ancak sonra bunları kabul etti."

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