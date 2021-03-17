Kaza yapana sigorta oyunu! Kaza sonrası sigorta haklarınız neler? Canlı yayında anlattı

Maddi hasarlı kaza yaptığınız zaman haklarınız neler? Aracınıza değer kaybı parası nasıl ödeniyor? Kaza sonrası sigorta haklarınız neler? Ne yapıyorlar? Ne yapmak lazım? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.