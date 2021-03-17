Kaza yapana sigorta oyunu! Kaza sonrası sigorta haklarınız neler? Canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Maddi hasarlı kaza yaptığınız zaman haklarınız neler? Aracınıza değer kaybı parası nasıl ödeniyor? Kaza sonrası sigorta haklarınız neler? Ne yapıyorlar? Ne yapmak lazım? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Maddi hasarlı kaza yaptığınız zaman haklarınız neler? Aracınıza değer kaybı parası nasıl ödeniyor? Kaza sonrası sigorta haklarınız neler? Ne yapıyorlar? Ne yapmak lazım? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
HAKLARINIZ NELER?
- MADDİ HASARLI KAZADA KUSUR ORANINA GÖRE ZARARINIZI KARŞI TARAF KARŞILAR
- KENDİ KASKONUZ VARSA KUSUR ORANINA BAKMADAN HASARINIZ KARŞILANIR
- ARACINIZDAKİ DEĞER KAYBI KUSUR ORANINA GÖRE KARŞI TARAF TARAFINDAN ÖDENİR
- SİGORTA ŞİRKETLERİ BU PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA
NE YAPMAK LAZIM?
- ARAÇ İÇİN HAZIRLADIĞINIZ DOSYAYI İYİ SAKLAYIN
- FOTOĞRAFLAR TUTANAKLAR İLE SİGORTA ŞİRKETİNİZE BAŞVURUN
- İSTER MOBİL İSTER BİZZAT BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ
- ARACINIZIN DEĞER KAYBI EKSPERCE TESPİT EDİLEREK SİZE ÖDENİR
- EĞER ŞİRKETLER ZORLUK ÇIKARTIRSA SADECE HUKUKÇULARDAN YARDIN İSTEYİN
NE YAPIYORLAR?
- SİZİN KAZA YAPTIĞINIZ ÖĞRENİYORLAR, TÜM BİLGİLERİNİZE ULAŞIYORLAR
- TELEFONDAN SİZİ ARAYIP VEKALET ALMAK İSTİYORLAR
- BU ARACILIĞI BAZEN SERVİSTEKİ ELEMANLAR TARAFINDAN YAPIYORLAR
- SİZİN ADINIZA BAŞVURUP DAVALAR AÇIYORLAR
- SİGORTA ÖDESE DE KUSURLU TARAFI İCRA TAKİBİ BAŞLATIP EK PARA İSTİYORLAR
- SİZE KÜÇÜK BİR MİKTAR ÖDEYEREK KALANINI KENDİLERİNE SAKLIYORLAR