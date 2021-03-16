Otomobil satışlarında taksit dönemi! İkinci el piyasası nasıl etkilenecek?
Taşıt satışlarında yeni dönem başlıyor... Taşıtların değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek 120 bin TL ve altı 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL 36 ay 750 bin TL üstü 24 ay taksit yapılabilecek. Peki bu durum sektöre nasıl yansıyacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan firma sahibi Bilgihan Demir aktardı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Firma sahibi Bilgihan Demir'in açıklamaları:
"Alınan bu karardan sonra bizlerde sektörde bizde hareketlilik bekliyoruz. Taksit imkanı piyasa için önemli bir harekat sağlayacak.
Sıfır ve ikinci el araçlar için önemli bir katkı sağlayacak. Pandemi sürecinde insanlar genelde evde oldukları için araç satışları tamamen durmuştu.
Pandeminin etkisini yitirmesiyle piyasa bir hareket geleceğinize inanıyoruz.
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Kredi imkanları piyasaya daha da bir iyileşme sağlayacak.
120 bin ila 300 bin arasında hareketlilik çok fazla olacak biz buna inanıyoruz. Çünkü herk bütçeye göre hitap eden bir aralık
Pandemi döneminde üretim olmadığı için ikinci el fiyatları çok yükseldi. Burada bir değişim olacaktır. Taksit imkanı satışları artıracaktır."