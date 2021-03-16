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FETÖ’nün mahrem mülkiye yapılanması deşifre oldu!

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasının şifresi çözüldü. Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının il ve ilçelerdeki gelişmeleri mahrem imamlara aktardıkları mesajlarına yansıdı. Detayları Haber Müdürü canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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-FETÖ, kaymakam ve vali yardımcıları için gruplar oluşturdu. bu gruplar ilk etapta 6-7 kişiden oluşturuldu. 17-25 aralık darbe girişiminden sonra 2 ve tek kişiye düşürüldü.

-Kaymakam ve vali yardımcılarına yüklü tablet vererek buradan haberleştikleri ortaya çıkarıldı.

-Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının il ve ilçelerdeki gelişmeleri mahrem imamlara aktardıkları Bylock mesajlarına yansıdı.

-Mahrem imamların kaymakam ve vali yardımcılarıyla 'ortak arkadaş' yani referans sistemiyle tanıştığı anlaşıldı.

-Örgüt toplantılarında FETÖ elebaşına ait videolar ve 'herkul.org'da 'bam teli' isimli elebaşının konuşmalarına ait videolar izlettirildi.

-Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının aylık maaşlarının yüzde 10'unun himmet alındığı belirlendi.

-Örgüte ait kapatılana kadar kaymakam ve vali yardımcıları başka isimlerle abone yapıldı. Gazete kapatıldıktan sonra ise bugün, meydan gibi örgüte ait gazetelere abonelikler oluşturuldu.

-Mülkiyeden sorumlu mahrem imamlar yılda bir kez ve 'da örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarıyla büyük toplantılar gerçekleştiriyordu.

-İstanbul'daki toplantılar dershanelerde, Ankara'da ise FETÖ'yle iltisaklı oteli veya örgüte ait dublex villalarda yapılıyordu.

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