FETÖ’nün mahrem mülkiye yapılanması deşifre oldu!
FETÖ'nün mülkiye yapılanmasının şifresi çözüldü. Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının il ve ilçelerdeki gelişmeleri mahrem imamlara aktardıkları Bylock mesajlarına yansıdı. Detayları Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A haber canlı yayınında anlattı.
-FETÖ, kaymakam ve vali yardımcıları için gruplar oluşturdu. bu gruplar ilk etapta 6-7 kişiden oluşturuldu. 17-25 aralık darbe girişiminden sonra 2 ve tek kişiye düşürüldü.
-Kaymakam ve vali yardımcılarına Bylock yüklü tablet vererek buradan haberleştikleri ortaya çıkarıldı.
-Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının il ve ilçelerdeki gelişmeleri mahrem imamlara aktardıkları Bylock mesajlarına yansıdı.
-Mahrem imamların kaymakam ve vali yardımcılarıyla 'ortak arkadaş' yani referans sistemiyle tanıştığı anlaşıldı.
-Örgüt toplantılarında FETÖ elebaşına ait videolar ve 'herkul.org'da 'bam teli' isimli elebaşının konuşmalarına ait videolar izlettirildi.
-Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının aylık maaşlarının yüzde 10'unun himmet alındığı belirlendi.
-Örgüte ait zaman gazetesi kapatılana kadar kaymakam ve vali yardımcıları başka isimlerle abone yapıldı. Gazete kapatıldıktan sonra ise bugün, meydan gibi örgüte ait gazetelere abonelikler oluşturuldu.
-İstanbul'daki toplantılar dershanelerde, Ankara'da ise FETÖ'yle iltisaklı Kızılcahamam Asya termal oteli veya örgüte ait dublex villalarda yapılıyordu.