CHP'de köstebek arayışı! Özel bilgiler sızdı önlemler artırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı özel bilgiler basına, sosyal medyaya sızmıştı. CHP yönetimi, bilgileri kimin sızdırdığının tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz bir yol kat edilmemiş olsa da önlemler artırıldı. Onlardan biri de internette parti içi yazışma gruplarındaki paylaşımlara sınırlama getirilmesi.
Parti meclisi toplantısında yapılan sunumda CHP'nin üye kaybettiğine yönelik bilgiler de basına yansımıştı. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bu haberleri yalanlamıştı.
CHP'nin kritik toplantısındaki bu önemli bilginin sosyal medyada yer bulmasının ardından önlemler artırıldı.
Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için ise özel önlemler devrede. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları uyarıldı. CHP grup yönetimi de harekete geçti. Milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubu tasfiye edildi, yeni kurulan gruba ise sıkı kurallar getirildi.
Önemli bilgilerin buradan paylaşılmaması istendi. buradan sadece gruba yönelik duyurular ve açıklamalar paylaşılacak. Özel bilgiler ise sadece telefonla ilgili milletvekillerine iletilecek.
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ana muhalefet partisi kulislerinde yaşanan gelişmeleri Memleket Meselesi'nde aktardı. Parti içinde alınan tedbirleri belirten Yiğitel, "köstebek henüz bulunamadı ancak partide tedbirler alındı" dedi.