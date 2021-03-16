16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP'de köstebek arayışı! Özel bilgiler sızdı önlemler artırıldı

CHP'de köstebek arayışı! Özel bilgiler sızdı önlemler artırıldı

'nde bazı özel bilgiler basına, sosyal medyaya sızmıştı. yönetimi, bilgileri kimin sızdırdığının tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz bir yol kat edilmemiş olsa da önlemler artırıldı. Onlardan biri de internette parti içi yazışma gruplarındaki paylaşımlara sınırlama getirilmesi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL

'nin özel bilgileri dışarı sızınca, grupları mercek altına alındı. Parti kurmayları harekete geçti. 6 OK'taki köstebek arayışı hızlandı.

Parti meclisi toplantısında yapılan sunumda CHP'nin üye kaybettiğine yönelik bilgiler de basına yansımıştı. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bu haberleri yalanlamıştı.

CHP'nin kritik toplantısındaki bu önemli bilginin sosyal medyada yer bulmasının ardından önlemler artırıldı.

Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için ise özel önlemler devrede. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları uyarıldı. CHP grup yönetimi de harekete geçti. Milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubu tasfiye edildi, yeni kurulan gruba ise sıkı kurallar getirildi.

Önemli bilgilerin buradan paylaşılmaması istendi. buradan sadece gruba yönelik duyurular ve açıklamalar paylaşılacak. Özel bilgiler ise sadece telefonla ilgili milletvekillerine iletilecek.

Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ana muhalefet partisi kulislerinde yaşanan gelişmeleri 'nde aktardı. Parti içinde alınan tedbirleri belirten Yiğitel, "köstebek henüz bulunamadı ancak partide tedbirler alındı" dedi.

CHP'de köstebek arayışı! CHP'DE KÖSTEBEK ARAYIŞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA