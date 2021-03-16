CHP'de köstebek arayışı! Özel bilgiler sızdı önlemler artırıldı

Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için ise özel önlemler devrede. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları uyarıldı. CHP grup yönetimi de harekete geçti. Milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubu tasfiye edildi, yeni kurulan gruba ise sıkı kurallar getirildi.