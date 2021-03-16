Otomobil satışlarında taksit dönemi! İkinci el piyasası nasıl etkilenecek?

Taşıt satışlarında yeni dönem başlıyor... Taşıtların değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek 120 bin TL ve altı 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL 36 ay 750 bin TL üstü 24 ay taksit yapılabilecek. Peki bu durum sektöre nasıl yansıyacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan firma sahibi Bilgihan Demir aktardı.