Son dakika: Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Nihai fatura değerine göre taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

- 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

- 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

- 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

- 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay