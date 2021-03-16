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Son dakika: Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre; Taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomotivde taksit düzenlemesine gidildi ve 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına "taksitli mal ve hizmet satışlarında" ibaresinden önce gelmek üzere "konut satışı haricindeki" ibaresi eklendi.

Nihai fatura değerine göre taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

- 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

- 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

- 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

- 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay

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