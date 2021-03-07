PKK'nın siyasi uzantısı HDP nasıl kapatılır? MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan açıkladı

İstanbul Beyoğlu'ndaki HDP il binasının alt katında bir sığınak olduğu iddiaları mahkeme tutanaklarına yansıdı.

Kandil'e gidecek militanların yetiştirildiği iddia edilen o odayla ilgili tanık ifadelerinde de yer aldı. Bu olay sonrası HDP-PKK bağı bir kez daha ortaya çıktı.

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "HDP kapatılsın mı?" tartışmaları masaya yatırıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın açıklamaları şöyle;

"BİZİM BAKIŞ AÇIMIZ DA OLSA..."

Geçtiğimiz Salı günü Sayın Genel Başkanımız bu konuda net bir şekilde olayı bir kez daha aydınlattı. Bizim bakış açımız da olsa, olayın nasıl yürümesi gerektiğine de… Burada PKK ile irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan bir siyasi parti ile ilgili Yargıtay Başsavcılığı'nın inceleme başlatmasının önemli olduğunu ve bunun beklenen bir gelişme olduğunu ifade etti.

"AYM'NDE KESİN OLARAK KARAR BAĞLANACAK"

Başsavcılığın bu inceleme sonunda HDP faaliyetlerinin terör eylemlerinin odağı olduğuna karar verdiği takdirde araştırma-soruşturma açılacak, iddianame de Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilecek. Bu inceleme safhasında şu anda. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Başsavcılığı'nın davayla AYM'de kesin olarak karar bağlanacak.

"HDP DİYE BİR PARTİDEN SÖZ EDİLEMEYECEK"

Şimdi burada esasen Sayın Genel Başkanımız da olayın hukuki boyutunu da net bir şekilde orada ifade etti. Burada neyi söylemek istiyorum; Anayasa'nın 69. maddesinin 6. Fıkrası, siyasi partiler kanununun 101 ve 103. Maddelerine göre kapatmaya konu eylemlerin yalnızca işlenmiş olması yeterli. Bu nedenle bu davanın açılması halinde bu olayın AYM'de görülmesi ve netice alınması mümkün gözüküyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, HDP eylemlerinin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse ki bize göre başka seçenek yok HDP diye bir parti ve kapatmaya neden olan üye ve yöneticilerden de söz edilemeyecek.

İŞTE HDP İSTANBUL İL BİNASINDAN ÇIKANLAR VE HDP-PKK İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYAN FOTOĞRAFLAR













