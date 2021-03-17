17 Mart 2021, Çarşamba
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Emekli öğretmen Levent Öner A Haber ekranlarında Müge Anlı'ya seslendi! Duygulandıran istek... I Bir insan bir hikaye

'da yaşayan emekli öğretmen 65 yaşındaki sokaklarda müzik yaparak geçimini sağlıyor. Yalnız yaşayan Levent Öner kimseye muhtaç olmadan yaşamanın gururunu yaşadığını söylüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan "" adlı programa konuk olan Levent Öner hayat hikayesi anlattı. Katıldığı programda 'ya seslenen Levent Öner duygusal bir istekte bulundu...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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65 yaşındaki 'da yaşayan emekli birr öğretmen... Öner sokaklarda yaptığı müzik ile geçimini sağlarken kimseye muhtaç olmadan yaşamanın gururunu hissettiği söyledi. Öner konuşmasında bir de 'ya seslendi...

MÜGE ANLI'YA SESLENDİ

Müge Anlı'ya seslenen Levent Öner kendisinden bir akordiyon istediğini ifade etti. Emekli olduktan sonra kendini müziğe adadığını belirten Öner, durumunun iyi olmadığını ama buna rağmen her şeye şükür ettiğini ifade etti.

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