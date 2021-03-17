Emekli öğretmen Levent Öner A Haber ekranlarında Müge Anlı'ya seslendi! Duygulandıran istek... I Bir insan bir hikaye
Muğla'da yaşayan emekli öğretmen 65 yaşındaki Levent Öner sokaklarda müzik yaparak geçimini sağlıyor. Yalnız yaşayan Levent Öner kimseye muhtaç olmadan yaşamanın gururunu yaşadığını söylüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan "Bir insan bir hikaye" adlı programa konuk olan Levent Öner hayat hikayesi anlattı. Katıldığı programda Müge Anlı'ya seslenen Levent Öner duygusal bir istekte bulundu...
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65 yaşındaki Levent Öner Muğla'da yaşayan emekli birr öğretmen... Öner sokaklarda yaptığı müzik ile geçimini sağlarken kimseye muhtaç olmadan yaşamanın gururunu hissettiği söyledi. Öner konuşmasında bir de Müge Anlı'ya seslendi...