MÜGE ANLI'YA SESLENDİ

Müge Anlı'ya seslenen Levent Öner kendisinden bir akordiyon istediğini ifade etti. Emekli olduktan sonra kendini müziğe adadığını belirten Öner, durumunun iyi olmadığını ama buna rağmen her şeye şükür ettiğini ifade etti.