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Kosova'nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdi: Kosova ABD'nin baskısına dayanamadı

A Haber
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Giriş: 15.03.2021 15:47
Güncelleme:15.03.2021 17:12
İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açan ülkeler arasına Kosova da eklendi. Böylece Kudüs'te ilk büyükçelilik açan Müslüman ülke Kosova oldu. Kosova'nın bu adımı ne anlama geliyor, Balkanlar'da neler oluyor? Priştine'nin Kudüs hamlesi ne anlama geliyor? Kosova neden böyle bir adım attı? Kosova’nın Kudüs adımı ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülker A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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