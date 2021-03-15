TÜRKİYE'NİN SABRI TÜKENİYOR!

Türk milleti 85 milyondur bütün dünyadaki Türkleri de katarsak 250 milyon Türkün kalbi Ankara için çarpmaktadır. Yunanistan ve saz arkadaşlarını bu sazan balığı gibi Ege'de kefallik yapmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu kefalleri bir gün yakalarlar ondan sonra da pişirirler. Halbuki Yunanistan ile Türkiye bu coğrafyada beraber yaşamak zorunda. Maceraya girmesinler, Türkiye'nin sabrı tükeniyor.