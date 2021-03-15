Son dakika: Yunanistan’ın yeni savaş oyunu! Akdeniz’de üçlü kışkırtma girişimi! A Haber'de çarpıcı açıklamalar: İstanbul'u vuracak hale geldiler! Türkiye'nin sabrı tükeniyor
Son dakika haberi... Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atmaya devam ediyor. Suudi Arabistan ile bölgede ortak tatbikat yapmaya hazırlanan Yunanistan ordusu Riyad'dan kalkan savaş uçaklarının Girit adasına konuşlandığını duyurdu. Peki bu adım ne anlama geliyor? Yunanistan ne yapmak istiyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caşın, "Girit Adası’nda yapılacak tatbikat Türkiye’ye karşı hasmane bir harekettir" dedi. Türkiye'nin çevrelenmek istendiğini ve artık İstanbul'u vuracak hale geldiklerini belirten Caşın, "Türkiye'nin sabrı tükeniyor" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atmaya devam ediyor. Suudi Arabistan ile bölgede ortak tatbikat yapmaya hazırlanan Yunanistan ordusu Riyad'dan kalkan savaş uçaklarının Girit adasına konuşlandığını duyurdu. Peki bu adım ne anlama geliyor? Yunanistan ne yapmak istiyor? Akademisyen Pof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"İSTANBUL'U VURACAK HALE GELDİLER!"
Türkiye çevrelenmek isteniyor! Memleketimizin yarısını İstanbul'u vuracak hale geldiler!
HASMANE BİR HAREKETTİR!
Girit Adası'nda yapılacak tatbikat Türkiye'ye karşı hasmane bir harekettir.
TÜRKİYE'NİN SABRI TÜKENİYOR!
Türk milleti 85 milyondur bütün dünyadaki Türkleri de katarsak 250 milyon Türkün kalbi Ankara için çarpmaktadır. Yunanistan ve saz arkadaşlarını bu sazan balığı gibi Ege'de kefallik yapmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu kefalleri bir gün yakalarlar ondan sonra da pişirirler. Halbuki Yunanistan ile Türkiye bu coğrafyada beraber yaşamak zorunda. Maceraya girmesinler, Türkiye'nin sabrı tükeniyor.