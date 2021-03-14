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Dışişleri Bakanlığı Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı

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Giriş: 14.03.2021 20:34
Güncelleme:14.03.2021 20:40
Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin "Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın son derece talihsiz olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs'ün statüsü konusunda, ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

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