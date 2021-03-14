Son dakika: Bugün 14 Mart Tıp Bayramı! Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi! Tek istekleri var
Son dakika haberi... Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik Şırnak'ta 14 Mart Tıp Bayramını ve koronavirüsle mücadelelerini sağlık çalışanları konuştu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sibel Kuyugöz Gülbudak, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.
Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı.
A Haber muhabiri Ahmet Çelik Şırnak'ta 14 Mart Tıp Bayramını ve koronavirüsle mücadelelerini sağlık çalışanları konuştu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sibel Kuyugöz Gülbudak, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.
KOVİD HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Burası Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi aslında Kovid başladığından itibaren birkaç gün içerisinde Kovid hastanesine dönüştürüldü.
"GÜN KAVRAMIMIZ KAYBOLDU"
Bu bir yıllık dönemde çok yoğunduk aylarca ailesini görmeyen arkadaşlarımız mevcuttu. Mesai kavramımız tam anlamıyla kaybolmuştu. Gün kavramımız kaybolmuştu. Hafta sonumuz hafta içimiz yoktu. Tatilimiz yoktu o şekilde çalıştık.
Bugün herkesin Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ama kabullendik bunlar da geçecek diyoruz.
VATANDAŞLARA UYARI
Tedbirlere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, sosyal mesafe, temizlik bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Cenazelere katılım olmaması gerekiyor. Düğünler yine aynı şekilde. Değişen hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bir kurul bir kısıtlama olmadan da kısıtlama varmış gibi yaşamamız gerekiyor.