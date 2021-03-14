14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Bugün 14 Mart Tıp Bayramı! Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi! Tek istekleri var

Son dakika haberi... Bugün 14 Mart . Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı. muhabiri Ahmet Çelik 'ta 14 Mart Tıp Bayramını ve koronavirüsle mücadelelerini sağlık çalışanları konuştu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. , yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Son dakika: Bugün 14 Mart Tıp Bayramı! Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi! Tek istekleri var

Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı.

muhabiri Ahmet Çelik 'ta 14 Mart Tıp Bayramını ve koronavirüsle mücadelelerini sağlık çalışanları konuştu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. , yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

KOVİD HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Burası aslında başladığından itibaren birkaç gün içerisinde Kovid hastanesine dönüştürüldü.

"GÜN KAVRAMIMIZ KAYBOLDU"

Bu bir yıllık dönemde çok yoğunduk aylarca ailesini görmeyen arkadaşlarımız mevcuttu. Mesai kavramımız tam anlamıyla kaybolmuştu. Gün kavramımız kaybolmuştu. Hafta sonumuz hafta içimiz yoktu. Tatilimiz yoktu o şekilde çalıştık.

Bugün herkesin 'nı kutluyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ama kabullendik bunlar da geçecek diyoruz.

VATANDAŞLARA UYARI

Tedbirlere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, sosyal mesafe, temizlik bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Cenazelere katılım olmaması gerekiyor. Düğünler yine aynı şekilde. Değişen hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bir kurul bir kısıtlama olmadan da kısıtlama varmış gibi yaşamamız gerekiyor.

Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi SAĞLIK ORDUSUNUN VİRÜSLE MÜCADELESİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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