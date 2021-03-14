Son dakika: Bugün 14 Mart Tıp Bayramı! Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi! Tek istekleri var

Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı.