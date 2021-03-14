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Bugün 14 Mart Tıp Bayramı! Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi! Tek istekleri var

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 11:57
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik Şırnak'ta 14 Mart Tıp Bayramını ve koronavirüsle mücadelelerini sağlık çalışanları konuştu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sibel Kuyugöz Gülbudak, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.
Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi SAĞLIK ORDUSUNUN VİRÜSLE MÜCADELESİ

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Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi
Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi
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