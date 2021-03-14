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Koronavirüs savaşçılarının 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 13:12
Güncelleme:14.03.2021 14:16
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı.  A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu 14 Mart tıp Bayramını ve koronavirüsle mücadelelerini sağlık çalışanları ile konuştu.
Sağlık ordusunun virüsle mücadelesi SAĞLIK ORDUSUNUN VİRÜSLE MÜCADELESİ
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Korona savaşçılarının mesajı
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