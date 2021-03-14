Koronavirüs savaşçılarının 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün dünyanın mücadele ettiği salgınla boğuşan kahraman sağlık çalışanları, kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman enfekte oldu, kimi zaman da çalışma arkadaşlarını şehit verdi. Fedakarca çalışan sağlık ordusu, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu 14 Mart tıp Bayramını ve koronavirüsle mücadelelerini sağlık çalışanları ile konuştu.

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