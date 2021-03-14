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Fedakar sağlık ordusu! Şırnak’ta görev yapan doktorun bir günü

Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alan sağlık ordusu, 'da ve 'da da fedakarca çalışıyor. Bugün . ekibi 'ta görev yapan doktor 'ın bir gününe konuk oldu.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Fedakar sağlık ordusu! Şırnak’ta görev yapan doktorun bir günü

Kiminin kardeşi, kiminin kızı! Güney 'da fedakarca çalışan doktor hastalarıyla aile oldu.

, 29 yaşında! Çocukluk hayaliydi doktorluk. Yıllarca çabaladı sonunda beyaz önlükle insanlara hizmet etmeye başladı.

Aile sağlık merkezinde hastalarını muayene eden Emine Naz, zaman zaman yollara düşüyor sağlık merkezine gelemeyenleri evinde tedavi ediyor.

Naz, geçen sürede birçok anı biriktirdi. Fedakar doktor, uzmanlık eğitimin ardından da 'te görev yapmak istiyor.

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