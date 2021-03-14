14 Mart 2021, Pazar
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Şırnak'ın çevresi yatırımlarla değişti! Sağlık sektörü yatırımlarla değer kazandı

Tüm 'de olduğu gibi 'da da sağlık alanında yapılan yatırımlar, şehre değer kazandırdı. Yıllarca hizmetten yoksun kalan vatandaşların yüzü artık gülüyor. Sağlık alanında yapılan yatırımlar kentin çehresini değiştirdi.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021
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Şırnak'ın çevresi yatırımlarla değişti! Sağlık sektörü yatırımlarla değer kazandı

Sağlık alanındaki yatırımlar her geçen gün katlanarak büyüyor.

Yıllarca sağlık alanında en geri kalmış il olarak görülen son yıllarda dev yatırımları alan il oldu.

Doktor bulmakta zorlanan yöre halkı şimdi her branştan doktora ulaşabiliyor.

Şırnak'ın çevresi yatırımlarla değişti ŞIRNAK'IN ÇEVRESİ YATIRIMLARLA DEĞİŞTİ

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