Şırnak'ın çevresi yatırımlarla değişti! Sağlık sektörü yatırımlarla değer kazandı
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak'da da sağlık alanında yapılan yatırımlar, şehre değer kazandırdı. Yıllarca hizmetten yoksun kalan vatandaşların yüzü artık gülüyor. Sağlık alanında yapılan yatırımlar kentin çehresini değiştirdi.
ÖZEL HABER A Haber
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık alanındaki yatırımlar her geçen gün katlanarak büyüyor.
Yıllarca sağlık alanında en geri kalmış il olarak görülen Şırnak son yıllarda dev yatırımları alan il oldu.
Doktor bulmakta zorlanan yöre halkı şimdi her branştan doktora ulaşabiliyor.