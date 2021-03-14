14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Ayamama deresi karardı! Marmara denizi ölüyor

Ayamama deresi karardı! Marmara denizi ölüyor

'ye bağlı 'nden 'ne deşarj işlemi yapıldı. Deşarj sırasında kararan dere, denize döküldü.  Muhabiri detayları aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Ayamama deresi karardı! Marmara denizi ölüyor

'ye bağlı 'nden 'ne deşarj işlemi yapıldı. Deşarj sırasında kararan dere, denize döküldü. Muhabiri detayları aktardı.

Derenin rengi görenleri korkutuyor. Vatandaşlar bölgedeki pis kokudan ise şikayetçi.

Marmara denizi ölüyor MARMARA DENİZİ ÖLÜYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA