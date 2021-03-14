Ayamama deresi karardı! Marmara denizi ölüyor
İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne deşarj işlemi yapıldı. Deşarj sırasında kararan dere, denize döküldü. A Haber Muhabiri Tuğba Kezer detayları aktardı.
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İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne deşarj işlemi yapıldı. Deşarj sırasında kararan dere, denize döküldü. A Haber Muhabiri Tuğba Kezer detayları aktardı.
Derenin rengi görenleri korkutuyor. Vatandaşlar bölgedeki pis kokudan ise şikayetçi.