Şırnak'ın çevresi yatırımlarla değişti! Sağlık sektörü yatırımlarla değer kazandı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak'da da sağlık alanında yapılan yatırımlar, şehre değer kazandırdı. Yıllarca hizmetten yoksun kalan vatandaşların yüzü artık gülüyor. Sağlık alanında yapılan yatırımlar kentin çehresini değiştirdi.

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