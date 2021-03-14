SURİYE SAVAŞI 10 YILI TAMAMLADI. SİZ BU SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ?

Suriye'deki devrimin 10'uncu yılını kutluyoruz. Bugünlerde biz hem mutluluğu hem de acıyı yaşıyoruz. Tabi umut da yaşıyoruz. Neden? Çünkü biz 10 yıl içinde zulümlerden ve diktatörlükten kurtulup, özgür bir şekilde yaşamayı öğrenmeye başladık. Tabii acı da yaşıyoruz çünkü savaşta birçok kötü şey yaşandı. 1 milyona yakın şehidimiz var. 13 milyon kişi Suriye içinde ve dışında mülteci oldu. Ve binlerce insan hapishaneye atıldı. Bazı insanları tasfiye ettiler. Bunun yanında insani dramlar da yaşandı. Eğitimsiz bir nesil de büyüyor. Bu süreçte en sabit olan kazanımımız Suriyelilerin iradesi oldu. Bu kadar sıkıntı ve acı yaşanmasına rağmen şuana kadar bizim irademiz devam ediyor. 10 yıl önce devrim nasıl başladıysa halen o ruhla devam ediyoruz. Daha samimi, daha güçlü ve kararlı bir şekilde yol alıyoruz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için aynı iradeyle devam edeceğiz.