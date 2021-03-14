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Fedakar sağlık ordusu! Şırnak’ta görev yapan doktorun bir günü

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 08:58
Güncelleme:14.03.2021 09:07
Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alan sağlık ordusu, Doğu'da ve Güney Doğu'da da fedakarca çalışıyor. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. A Haber ekibi Şırnak'ta görev yapan doktor Emine Naz'ın bir gününe konuk oldu.

Kiminin kardeşi, kiminin kızı! Güney Doğu'da fedakarca çalışan doktor hastalarıyla aile oldu.

Emine Naz, 29 yaşında! Çocukluk hayaliydi doktorluk. Yıllarca çabaladı sonunda beyaz önlükle insanlara hizmet etmeye başladı.

Aile sağlık merkezinde hastalarını muayene eden Emine Naz, zaman zaman yollara düşüyor sağlık merkezine gelemeyenleri evinde tedavi ediyor.

Naz, geçen sürede birçok anı biriktirdi.

Fedakar doktor, uzmanlık eğitimin ardından da Kasrik'te görev yapmak istiyor.

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