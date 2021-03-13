13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kusursuz güzellik algısı doğru mu? Sosyal medyada kadınlara siber zorbalık

Kusursuz güzellik algısı doğru mu? Sosyal medyada kadınlara siber zorbalık

Her dönemin kendine göre bir güzellik anlayışı var. Bu algıda en önemli etkense sosyal medya. ekipleri, kadınlara dayatılan bu tek tip güzellik algısını hem psikolojik açıdan hem de sağlık açısından araştırdı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL

Reklamlarda, kliplerde aslında en çok da sosyal medyada sıkça karşılaştığımız kusursuz derecede güzel kadınlar algısı…

Büyük dudaklar, küçük burunlar, sıfır beden fizikler. İşte günümüzdeki güzellik anlayışı tam da bu hale geldi ve bu özelliklere sahip olmayan kadınlar da doğallıklarından vazgeçip birçok operasyon geçiriyor.

İdeal kiloda sağlıklı olmak elbette önemli ancak birçok kadın 0 bedene düşmek için spor yapmak yerine farklı uygulamalarla hastalanıyor hatta hayatını kaybediyor.

Kadınlar özellikle sosyal medyada dış görünüşleriyle ilgili sıkça siber zorbalığa uğruyor kiminin psikolojisi bozuluyor kimi de çareyi kendini değiştirmekte buluyor.

Kadınlarda büyük tuzak! Kusursuzluk... KADINLARDA BÜYÜK TUZAK! KUSURSUZLUK...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA