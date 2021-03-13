Kusursuz güzellik algısı doğru mu? Sosyal medyada kadınlara siber zorbalık
Her dönemin kendine göre bir güzellik anlayışı var. Bu algıda en önemli etkense sosyal medya. A Haber ekipleri, kadınlara dayatılan bu tek tip güzellik algısını hem psikolojik açıdan hem de sağlık açısından araştırdı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Reklamlarda, kliplerde aslında en çok da sosyal medyada sıkça karşılaştığımız kusursuz derecede güzel kadınlar algısı…
Büyük dudaklar, küçük burunlar, sıfır beden fizikler. İşte günümüzdeki güzellik anlayışı tam da bu hale geldi ve bu özelliklere sahip olmayan kadınlar da doğallıklarından vazgeçip birçok operasyon geçiriyor.
İdeal kiloda sağlıklı olmak elbette önemli ancak birçok kadın 0 bedene düşmek için spor yapmak yerine farklı uygulamalarla hastalanıyor hatta hayatını kaybediyor.
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Kadınlar özellikle sosyal medyada dış görünüşleriyle ilgili sıkça siber zorbalığa uğruyor kiminin psikolojisi bozuluyor kimi de çareyi kendini değiştirmekte buluyor.