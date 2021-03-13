13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul’da 6 aylık kirayı peşin ödeyen İranlı Ali Erfani sokağa atıldı!

İstanbul’da 6 aylık kirayı peşin ödeyen İranlı Ali Erfani sokağa atıldı!

Ali Erfani 'dan 'ye çalışmak için geldi, 'ta bir daire kiraladı ve 6 aylık kirasını da peşin ödedi. Ancak sonradan davalık olduğunu öğrendiği ev nedeniyle başına gelmeyen kalmadı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL

Ali Erfani 22 yaşında 'dan 'ye çalışmak için geldi ancak ev konusunda yüzü bir türlü gülmedi.

Önce kiraladığı evden depozitosunu alamadı ardından 6 aylık peşin kirasını ödediği evden kilidi değiştirilerek atıldı ve Ali şimdi sokaklarda kalıyor.

Emlakçı ise dairenin davalık olduğunu bilmediğini söyledi. Ali Erfani, 6 aylık peşin ödediği kiraya rağmen yeni ev sahibi tarafından evden atıldı.

Kilidi değiştirdiği iddia edilen yeni ev sahibi ise evde kiracı olduğunu bilmediğini iddia etti.

6 aylık kirayı peşin aldığı ve geri ödemediği iddia edilen Güller ise çağrıları yanıtsız bıraktı.

Ali Erfani bir an önce mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

Olacak şey değil! Parasıyla rezil oldu OLACAK ŞEY DEĞİL! PARASIYLA REZİL OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA