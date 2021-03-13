İstanbul’da 6 aylık kirayı peşin ödeyen İranlı Ali Erfani sokağa atıldı!
Ali Erfani İran'dan Türkiye'ye çalışmak için geldi, İstanbul Beşiktaş'ta bir daire kiraladı ve 6 aylık kirasını da peşin ödedi. Ancak sonradan davalık olduğunu öğrendiği ev nedeniyle başına gelmeyen kalmadı.
Önce kiraladığı evden depozitosunu alamadı ardından 6 aylık peşin kirasını ödediği evden kilidi değiştirilerek atıldı ve Ali şimdi sokaklarda kalıyor.
Emlakçı azize Ilgın ise dairenin davalık olduğunu bilmediğini söyledi. Ali Erfani, 6 aylık peşin ödediği kiraya rağmen yeni ev sahibi tarafından evden atıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kilidi değiştirdiği iddia edilen yeni ev sahibi ise evde kiracı olduğunu bilmediğini iddia etti.
6 aylık kirayı peşin aldığı ve geri ödemediği iddia edilen Güller ise çağrıları yanıtsız bıraktı.
Ali Erfani bir an önce mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.