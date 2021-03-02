Afyonkarahisar'daki çiğ köfteciye ikinci saldırı!

"İSTEDİĞİMİ DÖVERİM"

G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum." "Abartılacak bir şey yok. "Hak edene hakkını verdim sadece", "O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş", "Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti.

Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin", "Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz", "Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nuh ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir", "Ne olur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir ne olur" paylaşımlarında bulundu.