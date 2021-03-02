Afyonkarahisar'daki çiğ köfteciye ikinci saldırı!
Son dakika haberine göre; Afyonkarahisar'da G.Ş'nin, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darbettiği olayın ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Bu sefer şüphelinin yakını olduğu iddia edilen bir kişi, olayın yaşandığı dükkana bira şişeleri ile saldırıp camları kırdı.
Afyonkarahisar'da, kent merkezindeki İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etti.
Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş., olayın duyulması ve ardından infial etkisi oluşturması üzerine polis tarafından bugün bir kez daha gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, Gurur Ş.'nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan dükkanda Bilal T., isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.
BİRA ŞİŞESİ İLE DÜKKANIN CAMLARINI KIRDI
Otomobilden inen saldırgan elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı. Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
ÇALIŞAN KENDİSİNİ BÖYLE KORUMAYA ÇALIŞTI
Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana 'ağabeyi ben ne yaptım, benim suçum ne?' diyerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.
ÇALIŞANI YUMRUKLADI
G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu.
Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.
"İSTEDİĞİMİ DÖVERİM"
G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum." "Abartılacak bir şey yok. "Hak edene hakkını verdim sadece", "O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş", "Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti.
Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin", "Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz", "Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nuh ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir", "Ne olur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir ne olur" paylaşımlarında bulundu.