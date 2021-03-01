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Afyonkarahisar'da çiğ köfte acılı diye çalışanı döven saldırgan savunmasıyla çileden çıkardı: İstediğimi döverim

Son dakika haberine göre… Afyonkarahisar'da G.Ş. adlı şahıs, sipariş ettiği “acılı” diye kendini kaybetti. İş yeri çalışanı Y.K.'ya tekme tokat saldırıp dövdü. O anlar iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum" şeklinde paylaşımlar yaptı. Darp edilen çiğ köfteci ise suç duyurusunda bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Afyonkarahisar'da çiğ köfte acılı diye çalışanı döven saldırgan savunmasıyla çileden çıkardı: İstediğimi döverim

'da 23 Şubat Salı günü 'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Y.K.'den acısız istedi.

Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı.

Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü.

Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi.

"BASURUM VAR DEDİM YİNE DE ACI KOYMUŞ"

G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum. Abartılacak bir şey yok. Hak edene hakkını verdim sadece. O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş. Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin. Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz. Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ne olur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir ne olur." paylaşımlarında bulundu.


ÇİĞ KÖFTE FİRMASI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren çiğ firması ise Afyonkarahisar'daki şubesinde çalışan Y.K.'nin yaşadığı olay ve durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

"ÇALIŞANIMIZIN SAĞLIK DURUMU ŞU AN İYİDİR"

Y.K.'nin işten ayrılmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu talihsiz olayda çalışanımız, evrensel insani değerlere ve kurumsal kimliğimize yakışır şekilde hareket etmiş, en ağır tahrikler karşısında bile efendiliğini bozmadan davranış sergilemiştir. Tarafımıza gelen sorularda, çalışanımızın iş akdinin feshedilip edilmediği merak edilmektedir. Bilakis çalışanımıza, şartlarının iyileştirilerek ve terfi alarak çalışma hayatına devam etmesinin önerildiğini belirtmek isteriz. Çalışanımızın sağlık durumu şu an iyidir. Talihsiz olayın olumsuz etkilerini atlatabilmesi için kendisine istirahat izni verilmiştir" denildi.

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Çiğ köfte acılı diye çalışanı tekme tokat dövdü ÇİĞ KÖFTE ACILI DİYE ÇALIŞANI TEKME TOKAT DÖVDÜ
Çiğ köfte acılı diye çalışanı tekme tokat dövdü ÇİĞ KÖFTE ACILI DİYE ÇALIŞANI TEKME TOKAT DÖVDÜ

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