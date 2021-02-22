İki hafta önce MİT, Özbekistan’dan iki FETÖ'cüyü Türkiye’ye getirmişti. Getirdiği iki FETÖ'cüden biri Gürbüz Sevilay'ın eylemleri terör örgütleri FETÖ-PKK/YPG ilişkisine en net delil niteliği taşıyor. FETÖ’cü hain Sevilay, İHA ve SİHA konusunda güçlenen Türkiye karşı bütün kalleşliği gerçekleştiriyor. Türkiye’ye karşı bu bağlamda anti-drone teknolojilerinin devreye girmesi gerekiyor. Sevilay, buna yönelik adımları atıyor. Türkiye savunmada hangi alanda güçleniyorsa FETÖ’cü Gürbüz Sevilay'da bunun tam tersini ortaya koyuyor ve Türkiye’nin aleyhine silah tüccarlığına başlıyor. Peki, Gürbüz Sevilay kimdir? Bu kritik operasyon sonrasında neler yaşandı? Operasyon ve teröristlerin ifadelerinde yer alan detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş'tan aktardı.

Türkiye yerli ve milli kurumlarıyla terör örgütüne adım attırmıyor. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün kalleş darbe girişimi sonrası devlet kademeleri kalleşlerden temizlendi ve temizleniyor.

Son olarak milli gururumuz TSK, Gara'ya girdi ve sözde efsane hâline gelen bu yerde terörün beli kırıldı. Şehitler veriyoruz ancak terör örgütü PKK'ya da dünyayı dar ediyoruz.

İŞTE FETÖ VE PKK İLİŞKİSİNE DELİLLER!

Zamanında PKK ile FETÖ'nün ilişkisine çok değinilmişti ama hep delil var mı deniyordu. Çok delil var ama iki hafta mit'in yurt dışından Özbekistan'dan getirdiği iki FETÖ'cüden biri çok önemli.

FETÖ'CÜ VE PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN GÜRBÜZ SEVİLAY KİMDİR?



Savunma sanayinde faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay'ın, FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında KHK ile devletten ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği tespit ediliyor. Söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibat kuruyor.

Gürbüz Sevilay, Irak ve Suriye'deki PKK/YPG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak'ın kuzeyine gidiyor.

FETÖ'CÜ İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Gürbüz Sevilay, terör örgütü PKK/KCK'nın organize etmesiyle illegal yollardan Suriye'ye gidiyor. Haseke'de örgütün silah, mühimmat, araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ediyor. PKK/KCK yetkilileriyle örgüte ait karargahlarda görüşüyor.

FETÖ-PKK/YPG İLİŞKİSİNE EN NET DELİL

Sevilay, söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayindeki uluslararası bağlantılarını devreye sokuyor.

Yabancı menşeli firma sorumluları ile PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren mazlum Kobani ve diğer üst düzey PKK mensuplarını Suriye'de bir araya getiriyor.

Gürbüz Sevilay ayrıca FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunuyor. Devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltiması ile yurt dışında usulsüz ihaleler alarak maddi kazanç sağlamış, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açmış.

SURİYE VE IRAK'TA PKK İLE SİLAH ANLAŞMASI YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

İHA ve SİHA konusunda güçlenen Türkiye, içeride ve dışarıda PKK ve diğer düşmanlara göz açtırmıyor. Bu bağlamda anti-drone teknolojilerinin devreye girmesi gerekiyor.

Türkiye savunmada hangi alanda güçleniyorsa FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'da bunun tam tersini ortaya koyuyor ve Türkiye'nin aleyhine silah tüccarlığına başlıyor.

FETÖ PKK'YA SİLAH TEMİN EDİYOR

Bir FETÖ'cü, yurt içi ve yurt dışında şirketleri var. KHK'lı FETÖ'cüleri işe alıyor. Uluslararası bağlantılarıyla YPG'ye silah ve mühimmat sağlıyor. Nasıl bir ihanet olduğunu varın siz hesap edin.

Gürbüz Sevilay, Özbekistan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.

Aslında geçen haftaların en önemli olaylarından biri buydu ancak nedense medyada çok geniş yer bulmadı.