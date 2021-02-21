ABD'den skandal "Türkiye" raporu | Hollanda'dan "Türkiye ve İslam" karşıtı gizli rapor

Türkiye büyüdükçe rahatsızlık duyan odakların ve ülkelerin sayısı da artıyor. ABD'de Türkiye'ye yönelik skandal raporların ardı arkası kesilmiyor. Brooklyn Institute'de yayımlanan raporda Türkiye bir kez daha hedef akındı.

Ayrıca Hollanda'dan Türkiye karşıtı gizli bir rapor deşifre oldu. Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy aktardı.

