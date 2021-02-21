Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından düzenlenen programa başkan Yunus Karaman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.

Aynı zamanda derneğin üyesi de olan şehidin eşi Leyla Yenigül ve çocukları, sürpriz doğum günü karşısında sevinçleri yüzlerinden okundu.

Doğum günü sürprizine eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hazırlanan doğum günü pastasını takdim etti.

Etkinlik sonrası şehidin oğluna çeşitli hediyeler ikram edildi.