Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri! 51 PKK’lının öldürüldüğü operasyonda neler yaşandı?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Gara'ya düzenlediği ve 51 PKK’lının öldürüldüğü, 13 sivilin PKK tarafından katledildiği operasyonun ayrıntılarına A Haber ulaştı. Operasyonun detaylarını ve mağarayla ilgili bilinmeyenleri A Haber İstihbarat Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak tüm detaylarıyla açıkladı.

Gara operasyonunun kodları ilk kez A Haber'de ekranlara taşındı.

Operasyonun detaylarını ve mağarayla ilgili bilinmeyenleri A Haber İstihbarat Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.





Kerim Ulak'ın açıklamaları şöyle;

BU MAĞARA NASIL YAPILDI?

(Gara) Doğal bir mağara değil, sunni bir mağara. Yıllarca süren bir çalışmayla ortaya çıktı. Bu mağara nasıl yapıldı? İşte örgüt tarafından kandırılarak kaçırılan, götürülen gençler bu mağaraların yapılmasında çalıştırılıyor. Ve hiltiler ve jeneratörler vasıtasıyla bu mağaralar yapıldı. Bu galeriler bu oyuklar yeraltında… Yüzde 60 eğimli bir araziden bahsediyoruz.

KAÇ PKK'LI VARDI?

Bu yapının içerisinde 50-60 terörist bulunuyor. Burası çok kritik ve stratejik bir nokta. Mağaranın 50 metre aşağısında PKK'ya ait eğitim alanları mevcut ve burası daha düz bir alan. 7 ayrı tepe üzerinde de keskin nişancılar bulunmakta. Mağaranın girişi özellikle dar yapılıyor SİHA'lara karşı bu girişin görülmemesi gerekiyor.

"ZOR BİR MAĞARA"

Ve en önemlisi de savaş uçaklarının yapmış oldukları harekatlar sırasında mağara girişlerinin az etkilenmesi gerekiyor. Yaklaşık 120-130 cm'lik bir yükseklik var. Eğilerek girmeniz gerekiyor. Bu mağaralarda kokudan dolayı hayvan bağlasanız durmaz.

GARA'DAKİ MAĞARANIN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Gara'daki mağaranın özelliği ise beton olmasıdır. İç kısımları ise naylonlarla kaplanmış durumda. Daha modern bir yapı. Ve Gara'daki mağara terör örgütü PKK'nın cezaevi konumundadır.

Güvenlik güçlerimiz buraya nokta bir harekat gerçekleştirdiler. Harekatın adı ise "direkt görev nokta operasyonu"dur. Bu önemli operasyon savaş tarihine geçebilecek nitelikte.





ABD DETAYI!

Gayri resmi bir bilgiye göre harekât sırasında ABD'ye ait İHA'lar bölgede uçtukları aldığımız bilgiler arasında. Öte yandan ABD'nin bölgede radarları var ve Irak'a giren unsurlar anında tespit edilebiliyor.