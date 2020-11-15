"Canan Barlas ile Gündem" programında önemli açıklamalar yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Sahada güçlü olursanız masada güçlü olursunuz. Eğer sahada güçlü olmazsanız masada güçlü olamazsanız. Türkiye ve Azerbaycan sahada güçlüdür. Sonuç almıştır. Hakkımızı hukukumuzu savunuruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Azerbaycan'ın da endişesi olmasın, Türkiye'deki vatandaşların da endişesi olmasın. Biz sonuç aldık orada (Dağlık Karabağ) bileğimizin hakkıyla, kimseden yardım almadan kimseden tek bir mermi istemeden, kimsenin ambargosuna eyvallah etmedik. Kendi gücümüzle kendi askerimle Ermenistan'a layık olduğu dersi verdik. Bunu bütün dünya gördü. Rusya da, Avrupa da, Fransa da gördü. Şimdi barış yapacağız dendi. Şimdi şunu söyleyeyim; bu plan bir gecelik plan değil. Barış oldu mu? Oldu. Elbette ki biz barıştan yanayız. İlla savaşalım demiyoruz. Ama hakkımızı alalım. Görüşmeler sürüyor. Biz bu güçle hakkımızı alırız." dedi.