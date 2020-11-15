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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan flaş Azerbaycan ve Türkiye mesajı: Türk dünyası ile karadan irtibat...

A Haber’de yayınlanan “ ile Gündem” programında ana gündem maddelerinden biri de -- ve arasındaki anlaşmaydı. Bu kritik meselede Türkiye hangi konumda olacak? Türkiye ve Azerbaycan ’daki zaferle bu bölgedeki toprak bütünlüğü dışında neleri de kazandı ya da kazanacak? Genel Başkan Yardımcısı çok çarpıcı tespitlerde bulundu.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan flaş Azerbaycan ve Türkiye mesajı: Türk dünyası ile karadan irtibat...

" ile Gündem" programında önemli açıklamalar yapan Genel Başkan Yardımcısı , "Sahada güçlü olursanız masada güçlü olursunuz. Eğer sahada güçlü olmazsanız masada güçlü olamazsanız. ve sahada güçlüdür. Sonuç almıştır. Hakkımızı hukukumuzu savunuruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Azerbaycan'ın da endişesi olmasın, Türkiye'deki vatandaşların da endişesi olmasın. Biz sonuç aldık orada () bileğimizin hakkıyla, kimseden yardım almadan kimseden tek bir mermi istemeden, kimsenin ambargosuna eyvallah etmedik. Kendi gücümüzle kendi askerimle 'a layık olduğu dersi verdik. Bunu bütün dünya gördü. da, Avrupa da, da gördü. Şimdi barış yapacağız dendi. Şimdi şunu söyleyeyim; bu plan bir gecelik plan değil. Barış oldu mu? Oldu. Elbette ki biz barıştan yanayız. İlla savaşalım demiyoruz. Ama hakkımızı alalım. Görüşmeler sürüyor. Biz bu güçle hakkımızı alırız." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan flaş Azerbaycan ve Türkiye mesajı: Türk dünyası ile karadan irtibat... MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAŞAR YILDIRIM'DAN FLAŞ AZERBAYCAN VE TÜRKİYE MESAJI: TÜRK DÜNYASI İLE KARADAN İRTİBAT...

Bunlarla birlikte Türk dünyası ile karadan irtibatın da kurulduğunun altını kalın harflerle çizen Yaşar Yıldırım, "İlyas Topsakal hoca da çok iyi bilir bu işleri… 'Efendim bu kararanın kontrolü Ruslar'da olacak' olsun. Ben orayı açayım olsun. Boğazların kontrolü de bende. Yarın 'Ruslar ben geçirmiyorum' dediği an boğazları da siz kapatırsınız. Tek kutuplu dünya yok...



...Türkiye 'dan Azerbaycan'a 'tan Bosna'ya kadar. Bu bölgenin süper gücüdür. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Böyle bir Cumhur İttifakı var. Kimseye eyvallahımız yok." mesajını verdi.

Ayrıca Yaşar Yıldırım "Türkiye F-16'larını, filosunu indirerek zaten bölgede olduğunu göstermiştir" dedi.

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