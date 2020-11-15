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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan flaş Azerbaycan ve Türkiye mesajı: Türk dünyası ile karadan irtibat...

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Giriş: 15.11.2020 22:16
Güncelleme:15.11.2020 22:20
A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında ana gündem maddelerinden biri de Azerbaycan-Türkiye-Rusya ve Ermenistan arasındaki anlaşmaydı. Bu kritik meselede Türkiye hangi konumda olacak? Türkiye ve Azerbaycan Dağlık Karabağ’daki zaferle bu bölgedeki toprak bütünlüğü dışında neleri de kazandı ya da kazanacak? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım çok çarpıcı tespitlerde bulundu.

"Canan Barlas ile Gündem" programında önemli açıklamalar yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Sahada güçlü olursanız masada güçlü olursunuz. Eğer sahada güçlü olmazsanız masada güçlü olamazsanız. Türkiye ve Azerbaycan sahada güçlüdür. Sonuç almıştır. Hakkımızı hukukumuzu savunuruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Azerbaycan'ın da endişesi olmasın, Türkiye'deki vatandaşların da endişesi olmasın. Biz sonuç aldık orada (Dağlık Karabağ) bileğimizin hakkıyla, kimseden yardım almadan kimseden tek bir mermi istemeden, kimsenin ambargosuna eyvallah etmedik. Kendi gücümüzle kendi askerimle Ermenistan'a layık olduğu dersi verdik. Bunu bütün dünya gördü. Rusya da, Avrupa da, Fransa da gördü. Şimdi barış yapacağız dendi. Şimdi şunu söyleyeyim; bu plan bir gecelik plan değil. Barış oldu mu? Oldu. Elbette ki biz barıştan yanayız. İlla savaşalım demiyoruz. Ama hakkımızı alalım. Görüşmeler sürüyor. Biz bu güçle hakkımızı alırız." dedi.

Bunlarla birlikte Türk dünyası ile karadan irtibatın da kurulduğunun altını kalın harflerle çizen Yaşar Yıldırım, "İlyas Topsakal hoca da çok iyi bilir bu işleri… 'Efendim bu kararanın kontrolü Ruslar'da olacak' olsun. Ben orayı açayım olsun. Boğazların kontrolü de bende. Yarın 'Ruslar ben geçirmiyorum' dediği an boğazları da siz kapatırsınız. Tek kutuplu dünya yok...

...Türkiye Libya'dan Azerbaycan'a Kuzey Irak'tan Bosna'ya kadar. Bu bölgenin süper gücüdür. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Böyle bir Cumhur İttifakı var. Kimseye eyvallahımız yok." mesajını verdi.

Ayrıca Yaşar Yıldırım "Türkiye F-16'larını, filosunu indirerek zaten bölgede olduğunu göstermiştir" dedi.

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