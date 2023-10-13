Fiyatları düştü! En ucuz sıfır otomobil modelleri 725 bin TL’den başlıyor! 1 Milyon TL’ye kadar Renault, Fiat, Dacia, Volkswagen, Citroen, Hyundai, Opel, Toyota….
Sıfır araç modellerinin fiyatlarında düşüşler başladı. Bazı otomobil üreticileri fiyatı aşağı çekerken bazı firmalar ise düşük faizli kredi imkanı sunmaya başladı. İşte 1 milyon TL’nin altında satışa sunulan araç modellerinin liste fiyatı…
Ekim ayı fiyat listesi ile birlikte Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır araç fiyatları da belli oldu. Otomobil fiyatlarında yaşanan fahiş yükseliş Dolar kurunda yaşanan durulma ve yeni ekonomi paketi ile birlikte duruldu. Hatta bazı firmalar yeniden çeşitli kampanyalar düzenlerken bazı firmalar ise sıfır otomobil fiyatlarında indirime gitti. İşte 1 milyon TL'nin altında satışa sunulan sıfır araba modelleri ve fiyatları…
1 MİLYONUN ALTINDA SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ
2023 Model Fiat Egea Sedan
- Easy 1.4 Fire 95 HP 752.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP 916.900 TL
- Urban 1.4 Fire 95 HP 802.900 TL
- Urban 1.3 M.Jet 95 HP 966.900 TL
- Lounge 1.4 Fire 95 HP 852.900 TL
- Limited 1.4 Fire 95 HP 902.900 TL
2023 Model Fiat Egea Hatcback
- Street 1.4 Fire 95 HP 802.900 TL
2023 Model Fiat Egea Cross
- Street 1.4 Fire 95 HP 825.900 TL
- Street 1.3 M.Jet 95 HP 970.900 TL
- Urban 1.4 Fire 95 HP 865.900 TL
- Lounge 1.4 Fire 95 HP 915.900 TL
- Limited 1.4 Fire 95 HP 965.900 TL
2023 Model Fiat Panda
- City 1.0 70 HP Hybrid 792.900 TL
- Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 792.900 TL
2023 Model Fiat 500
- HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid 959.900 TL
2023 Model Renault Clio
- equilibre 1.0 SCe 65 hp: 826.900 TL
- equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 921.900 TL
- evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 959.900 TL
2023 Model Renault Taliant
- Joy 1.0 Sce 65 bg: 813.000 TL
- Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 913.000 TL
- Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 961.000 TL
2023 Model Dacia Sandero
- Essential Tce 90 bg CVT: 890.000 TL
2023 Model Dacia Sandero Stepway
- Essential Stepway Tce 90 bg 874.000 TL
- Essential Stepway Eco-G 100bg: 908.000 TL
- Essential Stepway Tce 90 bg CVT 920.000 TL
- Expression Stepway Tce 90 bg CVT 971.000 TL
2023 Model Dacia Duster
- Essential TCe 90 bg: 985.000 TL
2023 Model Dacia Spring
- Extreme Electric 65 bg 969.000 TL
2023 Model Citroen C3
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 809.900 TL
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold: 839.300 TL
- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold: 943.800 TL
- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine: 994.600 TL
2023 Model Hyundai i10
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 725.000 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 770.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 790.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 850.000 TL
2023 Model Hyundai i20
- 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 860.000 TL
- 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 920.000 TL
- 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 970.000 TL
- 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT: 970.000 TL
2023 Model Hyundai Bayon
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 915.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 950.000 TL
2023 Model Volkswagen Polo
- Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 922.800 TL
2023 Model Opel Corsa
- 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 880.900 TL
2023 Model Kia Picanto
- Picanto 1.0L 67 PS AMT: 780.000 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT: 790.000 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT: 815.000 TL
- Picanto 1.2L 84 PS AMT: 815.000 TL
2023 Model Kia Rio
- Rio 1.4L 100 PS Otomatik: 955.000 TL
2023 Model Kia Stonic
- Stonic 1.2L 84 PS Manuel Cool 905.000 TL
- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool 965.000 TL
2023 Model Toyota Corolla
- 1.5 Vision Multidrive S 1.002.800 TL
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