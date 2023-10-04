31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

ÖTV indirimli 2023 model ve 2024 model Renault, Opel, Hyundai, Fiat modellerinin Ekim ayı fiyat listesi yeniden açıklandı. 335 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan araçları 31 Ekim 2023 tarihine kadar bayilerden satın almak mümkün olacak. İşte vergi muafiyetli muafiyetine tabi engelli indirimi ile satın alabileceğiniz araç modelleri…