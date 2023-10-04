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Haberler Galeri 31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

ÖTV indirimli 2023 model ve 2024 model Renault, Opel, Hyundai, Fiat modellerinin Ekim ayı fiyat listesi yeniden açıklandı. 335 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan araçları 31 Ekim 2023 tarihine kadar bayilerden satın almak mümkün olacak. İşte vergi muafiyetli muafiyetine tabi engelli indirimi ile satın alabileceğiniz araç modelleri…

Giriş Tarihi: 04.10.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 17:06
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31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Ekim ayı sıfır araç fiyatları baştan aşağı güncellendi. ÖTV indirimli araç satışı yapan Opel, Hyundai, Fiat, Renault ise yenilenen Ekim ayı fiyatları ile birlikte Vergi muafiyetli araçlarının listesini ve fiyatlarını açıkladı. 2023 yılında yapılan düzenleme sonrası vergisiz engelli araç alım limiti 1.004.000 TL'ye yükseltilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Bu doğrultuda ÖTV'siz satın alabileceğiniz 2023 Model sıfır Opel, Hyundai, Fiat, Renault modelleri ve fiyatları….

EKİM AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ

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31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

ÖTV'siz 2023 model Renault Clio;

equilibre 1.0 SCe 65 hp: 382.824 TL

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31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 512.166 TL

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31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 533.277 TL