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B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak

B sınıfı ehliyet ile 125 cc’li motor kullanılabilmesine ilişkin düzenlemeye dair MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, açıklamada bulundu. Yeni düzenleme ile birlikte ehliyetler otomatik akredite olacak.

B sınıfı ehliyet sahibi kişilerin 125 c'lik motosikletleri kullanabilmesine yönelik düzenleme merakla bekleniyor. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen çalışma neticesinde yeni düzenlemenin hayata geçirileceği umut ediliyor. Hali hazırda B sınıfı ehliye sahip vatandaşlar 50 cc'lik motorları kolayca kullanabiliyor. İşte B sınıfı ehliet ile 125 cc'lik motor kullanımına ilişkin ayrıntılar…

B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR NE ZAMAN 125 CC'LİK MOTOR KULLANABİLECEK?

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet ile 125 cc'lik motor kullanabilmeye olanak sağlayan düzenlemenin 2023 yılının sonunda hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Düzenlemenin yapılması ile birlikte B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için direksiyon eğitimi alması ön görülüyor. Bu görevi ise sürücü kurslarının üstleneceği il konuşulanlar arasında. Eğitimin tamamlanması ile birlikte ehliyetin otomatik olarak akredite edileceği ifade ediliyor.

BAZI KİŞİLER UYGULAMA DIŞI KALABİLİR!

Yeni düzenlemeye yaş sınırının dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Yaş sınırının gelmesi bazı vatandaşların uygulama dışı kalmasına neden olacak.

Ayrıca e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin de bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor.

Düzenlemenin detaylarına ilişkin henüz resmi kaynaklar tarafından bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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