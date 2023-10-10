B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet ile 125 cc'lik motor kullanabilmeye olanak sağlayan düzenlemenin 2023 yılının sonunda hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Düzenlemenin yapılması ile birlikte B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için direksiyon eğitimi alması ön görülüyor. Bu görevi ise sürücü kurslarının üstleneceği il konuşulanlar arasında. Eğitimin tamamlanması ile birlikte ehliyetin otomatik olarak akredite edileceği ifade ediliyor.