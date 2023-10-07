07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Opel’den 0,99 faiz oranı 300 bin TL kredi imkanı ile sıfır araç kampanyası! İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka ekim ayı fiyatları

Opel’den 0,99 faiz oranı 300 bin TL kredi imkanı ile sıfır araç kampanyası! İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka ekim ayı fiyatları

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
ABONE OL
Opel’den 0,99 faiz oranı 300 bin TL kredi imkanı ile sıfır araç kampanyası! İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka ekim ayı fiyatları

Opel Ekim ayı 2023 model sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı. Yeni listede sıfır araç fiyatlarında hiçbir değişiklik yapmayan firma, düzenlediği 0,99 faiz oranı ile 300 bin TL’ye kadar finansman desteği kampanyası ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte yeni Opel Kampanyaları ve Ekim ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland fiyat listesi….

Opel 2023 Model sıfır araç modellerinin Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aya kıyasla Ekim ayında hiçbir araç modeline zam yapmayan firma, düzenlediği kampanya ile dikkatleri üzerine toplamayı başaracak gibi görünüyor. Opel modellere göre değişiklik göstermekle birlikte 300 bin TL'ye kadar krediyi 0,99 faiz oranı 12 eşit taksit ile kullanıcılarına sunuyor. Bazı modelleri için bu oran 200 bin TL'ye kadar düşerken bazı seçeneklerde faiz oranı 1,99'a kadar yükseliyor. İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland kampanyaları ve Ekim ayı fiyat listesi…

300 BİN TL 12 AY VE 0,99 FAİZ ORANI İLE OPEL'DEN FİNANSMAN DESTEĞİ!

Opel marka bünyesinde yer alan araç modelleri için uygun faizli çeşitli finansman desteği kampanyaları düzenledi. İşte kampanyanın ayrıntıları;

2023 Model Opel Corsa Ekim Ayı Satış Kampanyası;

- 880.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- 200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

2023 Model Opel Corsa Elektrik Ekim Ayı Satış Kampanyası;

- 1.226.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- 200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediye.

2023 Model Opel Mokka Ekim Ayı Satış Kampanyası;

- 1.415.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- Elegance için 250.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- GS & Ultimate için 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimlerle.

2023 Model Opel Mokka Elektrik Ekim Ayı Satış Kampanyası;

- 1.493.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- 250.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediye.

2023 Model Opel Crossland Ekim Ayı Satış Kampanyası;

- 1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- Essential için 200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- Elegance için 250.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- Essential AT ve Essential MT donanımında ÖTV muaf koşuluna özel 1.004.200 TL imkanı ile.

2023 Model Opel Astra Ekim Ayı Satış Kampanyası;,

- 1.239.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- 1.2 Edition MT için 200.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- 1.2 Edition AT ve 1.5 Edition AT için 250.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- Elegance ve GS için 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

2023 Model Opel Astra Elektrik Ekim Ayı Satış Kampanyası;,

- 1.599.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediye.

2023 Model Opel Grandland Ekim Ayı Satış Kampanyası;,

- 1.698.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

- 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

- Ultimate donanımında 100.000 TL takas desteğiyle.

OPEL 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN EKİM AYI FİYAR LİSTESİ

2023 Model Opel Corsa

1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 880.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.008.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance 1.060.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.191.900 TL

2023 Model Opel Corsa Elektrik

100 kW Ultimate 1.226.900 TL

2023 Model Opel Astra

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition 1.239.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.357.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.417.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.560.000 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 1.488.900 TL

2023 Model Opel Astra Elektrik

115 kW Ultimate 1.599.900 TL

2023 Model Opel Mokka

1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.365.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.425.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 1.465.000 TL

2023 Model Opel Mokka Elektrik

100 kW Ultimate 1.493.900 TL

2023 Model Opel Crossland

1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.104.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.222.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance 1.309.900 TL

2023 Model Opel Grandland

1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.698.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.623.000 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.623.000 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Elegance 1.786.900 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.709.000 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 1.792.000 TL

Toyota’dan 180 bin TL indirim geldi! 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Ekim ayı güncel fiyat listesi… TOYOTA'DAN 180 BİN TL İNDİRİM GELDİ!
1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! 1.196 TL'YE DAHİ AKILLI TELEFON VAR!
Peugeot Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi PEUGEOT EKİM AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARINI GÜNCELLEDİ! İŞTE SIFIR PEUGEOT 208, 308, 2008, E-2008, 408, 3008, 508, VE 5008 EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
31 Ekim son! Fiyatlar 335 bin TL’den başlıyor 31 EKİM SON! FİYATLAR 335 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA