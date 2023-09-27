230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault, fabrikada yenilediği 2. El araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı. Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modelin yer aldığı listede en düşük fiyata satılan ikinci el otomobil modellerini haberimizde bir araya getirdik. İşte Renault yenilenmiş uygun fiyatlı 2. El araç modelleri

Giriş Tarihi: 27.09.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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