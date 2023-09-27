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Haberler Galeri 230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault, fabrikada yenilediği 2. El araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı. Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modelin yer aldığı listede en düşük fiyata satılan ikinci el otomobil modellerini haberimizde bir araya getirdik. İşte Renault yenilenmiş uygun fiyatlı 2. El araç modelleri

Giriş Tarihi: 27.09.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 17:22
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230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault fabrika çıkışlı 2.el araç satışına başladı. Yenilenmiş araç olarak karşımıza çıkan araçlar test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem uygulandıktan sonra satışa sunuluyor. Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı. İşte Renault tarafından yenilenen ve satışa sunulan ikinci el araç modelleri ve fiyatları…

RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

2005 Model Peugeot Partner 227 bin TL

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230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

1998 Model Ford Fiesta 230 bin TL

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230 bin TL’ye dahi araç var! Renault fabrikada yenilediği ikinci el araç modellerini ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

1990 Model Renault R5 249.900 TL