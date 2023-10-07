Toyota’dan 180 bin TL indirim geldi! 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Ekim ayı güncel fiyat listesi…
Toyota 2023 model sıfır araç modellerinin Ekim ayı fiyat listesi açıkladı. Yeni listede en çok satılan Corolla modeline 180 bin TL indirim yapan otomotiv devi, 31 Ekim’e kadar güncel fiyattan satışa devam edecek. İşte 2023 Model Toyota Ekim ayı güncel fiyat listesi…
Toyota Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. 31 Ekim'e kadar geçerli olacak fiyatlar arasında Japon otomotiv devinin en çok satılan modeli 2023 model sıfır Corolla modeli bu ay 180 bin TL indirim ile satışa sunuldu. İndirim yeni Corolla'nın tüm paketlerine tek tek uygulandı. Dolar kurunda yaşanan durgunluk ve yeni ekonomi paketinin otomobil pazarına olan etkileri yeni kampanyaların ve indirimlerin gelmesine neden oldu. İşte Toyota'nın 2023 Model sıfır araç modellerinin Ekim ayı indirimli fiyat listesi
TOYOTA EKİM AYI 2023 MODEL İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ
2023 Model Corolla
1.5 Vision Multidrive S: 1.002.800
1.5 Dream Multidrive S: 1.149.000
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.228.550
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.311.900
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.430.000
2023 Model Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.504.400
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.559.300
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.599.900
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.718.050
2023 Model Corolla Cross Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.658.300
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.707.400
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.828.200
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.960.800
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.988.600
2023 Model Yaris Cross
1.5 Dream Multidrive S: 1.364.500
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.395.300
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.453.600
2023 Model Yaris Cross Hybrid
1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.489.100
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.519.900
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.575.700
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.759.400
2023 Model C-HR Hybrid
1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 1.467.400
1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT: 1.614.000
1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan1): 1.635.300
1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT: 1.725.550
1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan1): 1.747.100
1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL2): 1.775.350
2023 Model Corolla Hatchback Hybrid
Hybrid Flame e-CVT: 1.460.000
Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.620.000
2023 Model Yaris
1.5 Dream Multidrive S: 1.132.200
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.201.400
1.5 Flame Multidrive S: 1.220.450
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.269.050
2023 Model Yaris Hybrid
1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.428.550
1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.492.150
1.5 Hybrid Passion e-CVT: 1.608.500
2023 Model Camry
2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.778.500
2023 Model RAV 4 Hybrid
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 2.821.050
2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.104.400
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 3.205.650
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT (JBL): 3.260.850
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 3.213.250
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT (JBL): 3.268.500
2023 Model Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado: 7.849.800
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