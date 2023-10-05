06 Ekim 2023, Cuma
1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…
Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Türkiye'de 3.500 TL'ye kadar satılan akıllı telefon modellerinin listesini ve fiyatlarını derledik. İkinci telefon kullanmak isteyen veya ucuz yollu akıllı telefon arayanları ilgilendiren bu modellerin fiyatı 1.196 TL'den başlıyor. İşte ülkemizde satışa sunulan düşük bütçeli telefonlar…
Giriş Tarihi: 05.10.2023 22:45
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