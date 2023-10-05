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Haberler Galeri 1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Türkiye'de 3.500 TL'ye kadar satılan akıllı telefon modellerinin listesini ve fiyatlarını derledik. İkinci telefon kullanmak isteyen veya ucuz yollu akıllı telefon arayanları ilgilendiren bu modellerin fiyatı 1.196 TL'den başlıyor. İşte ülkemizde satışa sunulan düşük bütçeli telefonlar…

Giriş Tarihi: 05.10.2023 22:45
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1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

Türkiye'nin en uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini sizler için bir araya getirdik. Bilindiği üzere Akıllı telefon modellerinde yaşanan fiyat artışı ile birlikte uygun fiyatlı ikinci telefonu almak isteyen veya düşük bütçeli bir telefon bana yeter diyenler en ucuz telefon modelinin ne olduğunu ve fiyatını merak ediyor. Ülkemizde satın alabileceğiniz en düşük fiyatlı akıllı telefon ise 1.196 TL'den başlıyor. İşte 3 bin 500 TL'ye kadar satın alabileceğiniz telefon modelleri…

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN FİYATLI AKILLI TELEFON MODELLERİ

Telefon fiyatları kampanya durumu ve dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeni ile değişkenlik gösterebilir. An itibariyle fiyatlar;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

1) Alcatel 1 2021 1.196 TL

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1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

2) Samsung Galaxy J2 1.999 TL

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1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

3) Samsung Galaxy J1 Ace 1.999 TL

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1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

4) Reeder S19 Max 32GB 2.167 TL