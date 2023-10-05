1.196 TL’ye dahi akıllı telefon var! İşte Türkiye’de satılan en ucuz akıllı telefon modelleri ve fiyatları…

Türkiye'nin en uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini sizler için bir araya getirdik. Bilindiği üzere Akıllı telefon modellerinde yaşanan fiyat artışı ile birlikte uygun fiyatlı ikinci telefonu almak isteyen veya düşük bütçeli bir telefon bana yeter diyenler en ucuz telefon modelinin ne olduğunu ve fiyatını merak ediyor. Ülkemizde satın alabileceğiniz en düşük fiyatlı akıllı telefon ise 1.196 TL'den başlıyor. İşte 3 bin 500 TL'ye kadar satın alabileceğiniz telefon modelleri…

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN FİYATLI AKILLI TELEFON MODELLERİ

Telefon fiyatları kampanya durumu ve dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeni ile değişkenlik gösterebilir. An itibariyle fiyatlar;