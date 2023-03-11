Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg 2023 fiyat listesi belli oldu mu?
Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'a sahip olmak isteyenler detaylarını araştırıyor. 29 Ekim 2022 tarihinde tanıtımı gerçekleştirilen Togg elektrikli araçların satış tarihi ve fiyatları merak ediliyor. Peki Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg 2023 fiyat listesi belli oldu mu?
Togg gündemdeki yerini korurken yerli ve milli otomobile sahip olmak isteyen vatandaşlar satış tarihi, ön satış ve fiyat listesi gibi detayları yakından takip ediyor. Seri üretim bandından indirilen ilk araç Başkan Erdoğan tarafından tanıtılmıştı. Peki Togg araba özellikleri neler? Togg 2023 araba fiyatları belli oldu mu? Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte Togg araçlarla ilgili güncel son gelişmeler...
TOGG SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN?
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıttı ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerinde bulundu.
Ancak 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sebebiyle ertelenen Togg satışları ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Togg otomobil satışlarının Mart sonuna kadar başlaması bekleniyor.
TOGG ÖN SİPARİŞ TARİHİ
Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan bilgiler şu şekilde;
"Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz."
ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?
Togg sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trumore uygulaması ile ön sipariş verme hakkı sunuluyor. Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.
Aynı zamanda Togg'un, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.
TOGG 2023 FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Togg fiyat listesi firma tarafından henüz açıklanmadı. Yüzde 10 vergi dilimini aşmayacağı konusu göz önünde bulundurulduğunda, Togg fiyatı için ortalama 900 bin TL gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut.
Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği sunacak (300-500 km). TOGG otomobillerin son hızı 180 km/s olacak. TOGG, 200 beygir ve 400 beygir güç seçenekleri ile satışa sunulacak. 200 beygirlik motorun 0-100 hızlanması 7,6 saniye 400 beygir güç ile üretilecek olan 4 çeker motorun 0-100 km hızlanması ile 4,8 saniye olacak.
TOGG ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?
- 300 ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacak modelin bataryaları ise hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.
- Togg modelleri sadece bir otomobil olmayacak, 4 tekerlekli bir akıllı cihaz olarak kullanılacak. Yazılımıyla öne çıkacak Togg'lar internet alışverişi, ödeme, bağlantılı servisler gibi birçok önemli hizmeti kullanıcılarına sunacak.
- İnce LED far tasarımı günümüzde otomobillerin en sık kullandığı tasarım olarak öne çıkıyor. Bu far tasarımı, ön tampon üzerinde aşağı doğru dikey uzanan gündüz LED'leriyle birlikte otomobile güçlü, agresif bir karakter çiziyor.
- Siyah ve geniş ızgara üzerinde yer alan gri renkli lale motifleriyle Togg C-SUV Türk kültüründen de çizgiler taşıyor. Bu arada otomobil elektrikli olduğu için ızgarada hava boşlukları değil kamera ve sensörler bulunuyor.
2023'TE KAÇ ADET ÜRETİLECEK?
Togg'un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV'un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. Togg'un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" açıklamasında bulunmuştu.
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