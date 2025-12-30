30 Aralık 2025, Salı
Mazlumun sesi Galata'dan dünyaya yankılanacak! İstanbul'un kalbinde Gazze çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 20:51 Güncelleme: 30.12.2025 21:19
Soykırım, kan ve vahşet... Gazze'de siyonistler tarafından düzenlenen soykırıma dünya her ne kadar sessiz kalsa da Türkiye hiçbir zaman sessiz kalmadı ve kalmıyor da. 1 Ocak'ta yüz binlerce vatandaş Gazze'yi haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluşacak. 2 yıldır İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne başta İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan olmak üzere birçok isim katılacak. Filistin'in sesi olan bu etkinlik için de AK Parti'den davet çağrısı geldi.

İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım devam ederken Batı adeta hiçbir şey yaşanmamış gibi mazlumun sesine kulak tıkıyor. Türkiye en başından bu yana zulmün karşısında mazlumun yanında oldu.

GALATA'DAKİ FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜNE KATILIM ÇAĞRISI

Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır süren Büyük Filistin Yürüyüşü, yeni yılın ilk gününde yeniden gerçekleşecek. Önceki yıllarda milyonların akın ettiği Büyük Filistin Yürüyüşü, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yeniden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek.

MAZLUMUN SESİ İÇİN KATILIM ÇAĞRISI!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan,Gazze'de ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü vurgularken her koşulda Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

Bilal Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz."

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan Bilal Erdoğan katılım çağrısı yaparak "Bütün basın mensuplarını çağırıyoruz, TÜGVA'da yapacağız inşallah. 1 Ocak'ta, iki yıldır olduğu gibi yine Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız. Yani şu anda hani 'bir soykırım işte ateşkesle bitti' denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor, diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz, her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. " demişti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamak için; insanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir. Bu yürüyüş; adaletin, merhametin ve ortak insanlık değerlerimizin güçlü bir çağrısıdır. Galata Köprüsü'nde atılacak her adım, tüm dünyada vicdanın sesi olarak yankılanacaktır.

FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE KATILIM ÇAĞRISI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı davet çağrısında "Yılın ilk günü bir milat olsun. Şuurumuz tazelensin. Zulme karşı sesimiz daha gür çıksın. Gelin! Omuz omuza, kardeşçe hak olanı birlikte savunalım. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak dileğiyle" dedi ve şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu Filistin için Buluşma programına, 1 Ocak tarihinde sabah 08.30'da tüm İstanbullu hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte Galata Köprüsü'ne bekliyoruz."

