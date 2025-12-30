Mazlumun sesi Galata'dan dünyaya yankılanacak! İstanbul'un kalbinde Gazze çağrısı
Soykırım, kan ve vahşet... Gazze'de siyonistler tarafından düzenlenen soykırıma dünya her ne kadar sessiz kalsa da Türkiye hiçbir zaman sessiz kalmadı ve kalmıyor da. 1 Ocak'ta yüz binlerce vatandaş Gazze'yi haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluşacak. 2 yıldır İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne başta İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan olmak üzere birçok isim katılacak. Filistin'in sesi olan bu etkinlik için de AK Parti'den davet çağrısı geldi.
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım devam ederken Batı adeta hiçbir şey yaşanmamış gibi mazlumun sesine kulak tıkıyor. Türkiye en başından bu yana zulmün karşısında mazlumun yanında oldu.
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır süren Büyük Filistin Yürüyüşü, yeni yılın ilk gününde yeniden gerçekleşecek. Önceki yıllarda milyonların akın ettiği Büyük Filistin Yürüyüşü, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yeniden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek.
MAZLUMUN SESİ İÇİN KATILIM ÇAĞRISI!
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan,Gazze'de ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü vurgularken her koşulda Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.
Bilal Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz."
Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan Bilal Erdoğan katılım çağrısı yaparak "Bütün basın mensuplarını çağırıyoruz, TÜGVA'da yapacağız inşallah. 1 Ocak'ta, iki yıldır olduğu gibi yine Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız. Yani şu anda hani 'bir soykırım işte ateşkesle bitti' denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor, diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz, her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. " demişti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:
Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamak için; insanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir. Bu yürüyüş; adaletin, merhametin ve ortak insanlık değerlerimizin güçlü bir çağrısıdır. Galata Köprüsü'nde atılacak her adım, tüm dünyada vicdanın sesi olarak yankılanacaktır.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı davet çağrısında "Yılın ilk günü bir milat olsun. Şuurumuz tazelensin. Zulme karşı sesimiz daha gür çıksın. Gelin! Omuz omuza, kardeşçe hak olanı birlikte savunalım. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak dileğiyle" dedi ve şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu Filistin için Buluşma programına, 1 Ocak tarihinde sabah 08.30'da tüm İstanbullu hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte Galata Köprüsü'ne bekliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Takip: İstanbul nerede, ne zaman çekildi? Konusu ne, oyunları kimler?
- Daha uzun yaşamak için bunu yapın! Uzmanlar açıkladı: O saate dikkat
- İnek Şaban ne zaman, nerede çekildi? İnek Şaban filmi konusu ve oyuncuları
- Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- NBA All-Star oylaması ne zaman bitecek? Alperen Şengün kaçıncı sırada?
- 31 Aralık ve 1 Ocak’ta köprü ve yollar ücretsiz mi? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz…
- O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar
- Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa yarı final maçları nerede, saat kaçta oynanacak?
- Yılbaşında ve 31 Aralık'ta kamu ve özel kurumlar çalışıyor mu? Hastane, borsa, AVM...
- Yağış sonrası barajlar ne kadar doldu? İstanbul, Ankara, Bursa su seviyesi raporu
- YSK 135 personel alımı: Kimler başvurabilir? Zabıt katibi, şoför, hizmetli
- 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu? Özel ve kamu bankaları son durum ne?