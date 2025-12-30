Mazlumun sesi Galata’dan dünyaya yankılanacak! İstanbul’un kalbinde Gazze çağrısı

MAZLUMUN SESİ İÇİN KATILIM ÇAĞRISI!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan,Gazze'de ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü vurgularken her koşulda Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

Bilal Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz."

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan Bilal Erdoğan katılım çağrısı yaparak "Bütün basın mensuplarını çağırıyoruz, TÜGVA'da yapacağız inşallah. 1 Ocak'ta, iki yıldır olduğu gibi yine Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız. Yani şu anda hani 'bir soykırım işte ateşkesle bitti' denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor, diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz, her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. " demişti.