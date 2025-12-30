Hava trafiğine kar engeli! THY duyurdu: Çok sayıda sefer iptal

X

61 SEFER KARŞILIKLI İPTAL

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."