30 Aralık 2025, Salı
Hava trafiğine kar engeli! THY duyurdu: Çok sayıda sefer iptal

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 22:21 Güncelleme: 30.12.2025 22:43
Hava trafiğine kar engeli! THY duyurdu: Çok sayıda sefer iptal

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini etkiledi. Buna göre THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi.

61 SEFER KARŞILIKLI İPTAL

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

