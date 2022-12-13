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Togg Avrupa piyasasına ne zaman girecek? | Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş duyurdu

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Togg Avrupa piyasasına ne zaman girecek? | Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş duyurdu

Yerli otomobil Togg'da tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak daha sonra Togg, mart ayanında Türkiye’de yollara çıkacak. Peki, Togg Avrupa piyasasına ne zaman girecek? Merak edilen soruya yanıt Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan geldi. İşte o açıklama...

Gürcan Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 15. Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı.

Gürcan Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.

"PARK EDERKEN TWITTER'A YAKALANDIK"

Üretilen araçları testlere gönderdiklerini ifade eden Karakaş, "Araçlar testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçiyor sadece dokümantasyon ve kalibrasyon değil. Testlerden geri bildirimler gelebilir. Bazılarının tabir ettiği gibi üretip üretip bir kenara koymuyoruz. O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık." dedi.

İŞTE TOGG'UN AVRUPA PAZARINA GİRECEĞİ TARİH

Planları doğrultusunda gelecek yılın mart ayı sonunda pazar alanı tanıtımı yapacaklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz. Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz."

"TÜRKİYE'DE MART AYINDA TRAFİĞE ÇIKACAK"

Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada ise "Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından, ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak." demişti.

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