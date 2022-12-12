Otomotiv sektöründe 2022 yılı ihracat hedefi 1 milyon

2023'ün öngörülmesi zor, belirsizliklerle dolu bir yıl olacağına işaret eden Eroldu, şunları kaydetti:

"Ekim ayında açıklanan IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nda 2023 yılı ekonomik büyüme beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürüldü. Rapora göre, gelecek yıl yüksek enflasyon, ekonomik büyüme sorunları, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ve Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki ağır baskısının devam edeceği tahmin ediliyor. Raporda küresel ekonominin; para politikasının başarılı bir şekilde ayarlanmasına, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine ve Çin'deki gibi salgınla ilgili arz yönlü daha fazla aksama olasılığına bağlı olduğu vurgulanıyor. Haliyle küresel ticaret ortamında etki alanımız dışında olan birçok konu var. Burada önemli gördüğümüz husus, kendi etki alanımızda olan ülkemizin ekonomi ve dış ticaret politikalarının sanayi faaliyetlerini koruyacak yapıda şekillendirilmesidir."