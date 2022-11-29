Volkswagen sorunu kabul etti! Milyonlarca otomobil kullanıcısını ilgilendiriyor

Şirket ayrıca sistemi "daha fazla özellik ile çok daha hızlı" hale getirmek için çalışıyor. Ancak iyileştirmeler yazılımla sınırlı kalmayacak. Schäfer, VW'nin araçlarındaki direksiyon simidindeki dokunmatik kapasitif düğmeler gibi donanımların iyileştirileceğini veya tamamen değiştirileceğini söyledi.

GÜNCELLEME NE ZAMAN?

Bu değişimler 2024 yılında tanıtılacak olan Volkswagen Tiguan ile birlikte yapılacak.

Thomas Schäfer, VW'de oluşan yazılım krizinin ardından görevine atanmıştı.