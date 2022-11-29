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Volkswagen sorunu kabul etti! Milyonlarca otomobil kullanıcısını ilgilendiriyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Volkswagen sorunu kabul etti! Milyonlarca otomobil kullanıcısını ilgilendiriyor

Bünyesinde Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini gibi lüks düzeydeki firmaları da barındıran Alman otomobil üreticisi Volkswagen’den önemli bir itiraf geldi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren açıklama Volkswagen’in patronu ve CEO’su olan Thomas Schäfer’den yapıldı. Peki, Volkswagen’in o modellerini ilgilendiren sorun ne? Açıklamanın detayları otomobil haberimizde…

Her yıl milyonlarca otomobil üreten Alman Volkswagen'den son dönemi ilgilendiren bir itiraf geldi.

Markanın patronu ve CEO'su olan Thomas Schäfer tarafından da kabul gören açıklamada o model işaret edildi. İşte detaylar…

Volkswagen'in Golf MK8 kasa kodlu GTI modeli tanıtıldığında herkes otomobili kullanmanın ne kadar zevkli olduğunu bildirmişti.

Sınıfının en kaliteli iç mekanı ve Volkswagen'in (VW) sportif iç ve dış mekan ayrıntılarıyla birleştiğinde, ortaya herkesin gerçekten kullanmaktan keyif aldığı bir otomobil çıkmıştı. Ancak otomobilde bir eksiklik vardı.

İŞTE VOLKSWAGEN TARAFINDAN KABUL EDİLEN SORUN

Volkswagen'in CEO'su olan Thomas Schäfer, VW Golf MK8 kasa modellerinde bulunan yeni bilgi - eğlence sistemlerini kullanmanın neredeyse "acı verici" bir deneyime dönüştüğünü resmen itiraf etti.

Milyonlarca kişiye ulaşan Golf MK8'deki sorunun patron Thomas Schäfer tarafından çözüleceği ilan edildi.

Thomas Schäfer, "Car Magazine" dergisine konuştu.

SORUNSAL OLAN MODELLER VW GOLF - CUPRA VE SKODA...

Marka patronu Schäfer, MK8 kasa kodlu Golf GTI başta olmak üzere Cupra ve Skoda markalarındaki çeşitli otomobillerde kullanılan "MIB3" bilgi - eğlence sisteminin tasarımında hatalar olduğunu açıkladı.

VOLKSWAGEN SEVERLERİ ÜZERİN HABER

Schäfer şunları kaydetti:

"Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz! Müşterilerden geri bildirim alıyoruz, kliniklerden (VW çalışanları harici kişiler) ve gazetecilerden geri bildirim alıyoruz… "

CEO Schäfer ayrıca, ısıtıcıyı kontrol eden sürgüleri ve geceleri radyo sesini ve klima ünitesini aydınlatabilecek yeni ''3.0 yazılımının" yolda olduğunu ve böylece sürücülerin onları gerçekten bulabileceğini söylüyor.

Şirket ayrıca sistemi "daha fazla özellik ile çok daha hızlı" hale getirmek için çalışıyor. Ancak iyileştirmeler yazılımla sınırlı kalmayacak. Schäfer, VW'nin araçlarındaki direksiyon simidindeki dokunmatik kapasitif düğmeler gibi donanımların iyileştirileceğini veya tamamen değiştirileceğini söyledi.

GÜNCELLEME NE ZAMAN?

Bu değişimler 2024 yılında tanıtılacak olan Volkswagen Tiguan ile birlikte yapılacak.

Thomas Schäfer, VW'de oluşan yazılım krizinin ardından görevine atanmıştı.

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