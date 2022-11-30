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Dünya markası BMW’den dikkat çeken paylaşım! Gemlik detayı gözlerden kaçmadı | “TOGG’a nispet mi yapıyorsunuz?”

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Dünya markası BMW’den dikkat çeken paylaşım! Gemlik detayı gözlerden kaçmadı | “TOGG’a nispet mi yapıyorsunuz?”

Dünyaca ünlü otomobil markası BMW, Türkiye’nin yerli ve milli olan otomobili TOGG’un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımı gören Türk takipçiler ise, “Yoksa siz TOGG’a nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yaptı.

Dünyanın ünlü markalarından olan BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı.

TOGG'A BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti.

Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.

TOGG'UN RENKLERİ
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV'un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

GEMLİK
Gemlik: Gemlik mavisi olarak adlandırılacak. Zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alıyor.

İşte Togg böyle üretiliyor! İŞTE TOGG BÖYLE ÜRETİLİYOR!
Togg’un açılışında dikkat çeken an TOGG'UN AÇILIŞINDA DİKKAT ÇEKEN AN
TOGG’un renklerindeki gizem çözüldü! TOGG'UN RENKLERİNDEKİ GİZEM ÇÖZÜLDÜ!

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