Tesla 67.000’den fazla otomobilini geri çağırdı! İşte nedeni...

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde Tesla'nın söz konusu modeldeki "Model S" ve "Model X" araçların yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığı ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiği belirtildi.