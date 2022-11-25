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Tesla 67.000'den fazla otomobilini geri çağırdı! İşte nedeni...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Tesla 67.000’den fazla otomobilini geri çağırdı! İşte nedeni...

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 67.698 "Model S" ve "Model X" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde Tesla'nın söz konusu modeldeki "Model S" ve "Model X" araçların yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığı ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi.

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