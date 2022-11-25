KIŞ LASTİĞİ için Emniyetten sürücülere SON DAKİKA uyarısı! PSI değerleri verildi | Hangi sıcaklıkta lastik basıncı ne olmalı?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına hassasiyet göstermesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi. Açıklamada kış lastiğinin hava basıncının (PSI) "Hangi sıcaklıkta ne kadar?" olması gerektiğine dair önemli bilgilere yer verildi. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği diş derinliği ne kadar olmalı? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? İşte yapılan bilgilendirme ve o grafik... (SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ)
SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ: Hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. Kış ayının etkisi ile otomobil ve ağır araç sahipleri kış lastikleri için kolları sıvadı.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşların ve ticari araç sürücülerinin, kış lastiği ile standartlara uygun lastik kullanımı konusunda göstereceği hassasiyet ve dikkatin, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacağı belirtildi.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.
İŞTE PSI DEĞERLERİ
"Hava sıcaklığının 7 santigrat derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği tercih edilmelidir. Hava basıncı her 10 santigrat derecede 1-2 PSI veya 0,07 ila 0,14 bar düşmektedir. Aracın önerilen lastik basıncı bulunmalı ve iki haftada bir lastik basıncı kontrol edilmelidir."
İŞTE EGM'DEN PAYLAŞILAN KIŞ LASTİĞİ BİLGİ GRAFİĞİ
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