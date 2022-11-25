KIŞ LASTİĞİ için Emniyetten sürücülere SON DAKİKA uyarısı! PSI değerleri verildi | Hangi sıcaklıkta lastik basıncı ne olmalı?

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşların ve ticari araç sürücülerinin, kış lastiği ile standartlara uygun lastik kullanımı konusunda göstereceği hassasiyet ve dikkatin, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacağı belirtildi.